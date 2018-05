Francesco D'Uva, M5S: Nessun incontro nè intesa con la Lega e Lo Monte

“Non c’è alcun incontro, non scherziamo. Anzi, potevate chiamarci per capire quanto di vero c’era in questa notizia. Le nostre regole sono chiare e non le cambiamo soltanto perché a Roma si sta lavorando in una direzione con la Lega”.

Il leader messinese del M5S Francesco D’Uva chiama immediatamente dopo la pubblicazione dell’indiscrezione di un incontro tra Sciacca e Lo Monte, notizia che smentisce seccamente.

“La lista, che resta unica, è stata chiusa da tempo. Le nostre regole le conosciamo. Nessun cittadino può essere tratto in confusione né adesso né dopo. Non c’è alcuna intesa in vista” conclude il pentastellato che esclude l’esistenza di qualsiasi incontro.

E se non ne è a conoscenza il parlamentare è evidente che non c’è alcuna intesa in vista né alcun tipo di approccio.

A questo punto può anche essere che il tentativo di Lo Monte sia stato, come dice il proverbio “parlo a mia suocera per far capire a mia nuora” e che il vero destinatario del messaggio sia il centro destra.

Rosaria Brancato