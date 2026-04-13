Effetto Scirocco tra alberi e pali caduti, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

In azione nel Messinese più squadre per il forte vento. Rimosso un albero a Massa San Giovanni

MESSINA – Aliscafi bloccati. Alberi abbattuti e incendi nel Messinese. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, da ieri, in più di 40 interventi causati dal forte scirocco che ha interessato la città e la costa tirrenica. Nella strada provinciale 45, frazione di Massa San Giovanni, la squadra Vf del Distaccamento Volontario di Villafranca, è intervenuta per rimuovere un albero che rischiava di cadere sulla sede stradale inficiando la sicurezza della circolazione.

Il forte vento di scirocco ha impegnato le squadre in interventi diversificati tra alberi e pali pericolanti e dissesti statici in edifici privati. Si è intervenuto anche per incendi di interfaccia, sviluppatisi a ridosso dell’autostrada Messina-Palermo e nelle frazioni collinari di Salice e Gesso.

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