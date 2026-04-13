 Effetto Scirocco tra alberi e pali caduti, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

Effetto Scirocco tra alberi e pali caduti, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

Redazione

Effetto Scirocco tra alberi e pali caduti, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco

lunedì 13 Aprile 2026 - 23:20

In azione nel Messinese più squadre per il forte vento. Rimosso un albero a Massa San Giovanni

MESSINA – Aliscafi bloccati. Alberi abbattuti e incendi nel Messinese. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, da ieri, in più di 40 interventi causati dal forte scirocco che ha interessato la città e la costa tirrenica. Nella strada provinciale 45, frazione di Massa San Giovanni, la squadra Vf del Distaccamento Volontario di Villafranca, è intervenuta per rimuovere un albero che rischiava di cadere sulla sede stradale inficiando la sicurezza della circolazione.

Intervento vigili del fuoco a Massa San Giovanni

Il forte vento di scirocco ha impegnato le squadre in interventi diversificati tra alberi e pali pericolanti e dissesti statici in edifici privati. Si è intervenuto anche per incendi di interfaccia, sviluppatisi a ridosso dell’autostrada Messina-Palermo e nelle frazioni collinari di Salice e Gesso.

Intervento vigili del fuoco a Massa San Giovanni

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