ScegliMe di Tiano confluisce nella lista “Insieme per Messina” di Germanà

#ScegliMe, la lista civica coordinata da Franco Tiano arricchisce e contribuisce al progetto della lista “Insieme per Messina”, la civica che fa riferimento al parlamentare di Forza Italia Nino Germanà. Le due liste hanno infatti trovato intesa su idee e programmi e guardano dalla medesima prospettiva i problemi della città. Da qui la decisione di unire le forze per contribuire in modo sempre più incisivo alle problematiche che riguardano Messina. #scegliMe sarà quindi presente con i suoi candidati all’interno della lista “Insieme per Messina” con un unico simbolo, una decisione dettata dalla volontà di dare vita ad un progetto che guarda avanti nel tempo ben oltre le imminenti elezioni amministrative.

“Insieme a Nino Germanà – dichiara Franco Tiano - condividiamo un ricco bagaglio di esperienze, forgiato da anni di coerente servizio politico sul territorio per la comunita'. Oggi uniamo le forze per affermare valori e progetti per Messina. La nostra scelta e' ponderata e sono convinto che non potrà che essere utile a rafforzare il percorso del candidato Sindaco Dino Bramanti. Consapevoli di essere tutti parte della medesima societa' civile che deve crescere e consolidarsi come in questo nostro progetto, invitiamo gli amici ed i nostri sostenitori che ci hanno seguito nella rappresentazione del programma politico per la citta', di continuare a sostenerci”.

Soddisfatto dell’unione anche il deputato Nino Germanà che commenta: “Con l’amico Franco Tiano e con quanti della sua lista hanno deciso di unirsi a noi in un progetto politico che guarda alla crescita ed allo sviluppo della città, iniziamo un importante percorso a sostegno del candidato sindaco Dino Bramanti. Insieme per Messina è pronta a dare il suo determinante contributo ad un’ampia coalizione che vuol dare a Messina un’amministrazione finalmente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di dimostrare capacità, competenza ed efficienza”.