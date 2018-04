Da Rimini a Messina: un hackathon per contrastare le fake news

Il Dipartimento COSPECS dell’Università di Messina ospiterà gli organizzatori del Web Marketing Festival di Rimini, per una mattinata dedicata al tema delle fake news.

Un hackathon è una gara nella quale persone con profili professionali differenti si suddividono in team con lo scopo di far emergere idee innovative incentrate su un determinato tema; in questo caso le tante “bufale” che proliferano sui social network

L’evento è organizzato dall’Associazione Lo Stretto Digitale e si rivolge a diverse categorie di professionisti.

Giornalisti e programmatori, business developer, data analyst, UX e UI designers, figure professionali del mondo editoriale, digital strategist e digital marketers dell’area dello Stretto si incontreranno lunedì 23 aprile, dalle 9 alle 13 , presso il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche e pedagogiche degli studi culturali dell’Università di Messina.

L’obiettivo della giornata è formare un team messinese che riesca a proporre soluzioni concrete per contrastare la disinformazione online, mettendo insieme il mondo del giornalismo, del marketing e dell’IT si cercherà di contribuire proficuamente al dibattito sul tema dell’informazione di qualità.

Messina sarà tappa di un tour itinerante, insieme a Napoli e Catania, che gli organizzatori del Web Marketing Festival di Rimini hanno in programma per quanto riguarda il meridione.

La mattinata verrà suddivisa in due parti: nelle prime due ore gli organizzatori del Web Marketing Festival di Rimini presenteranno l’evento parlando delle problematiche legate al tema delle fake news online, un fenomeno che ha conosciuto una rapida crescita negli ultimi anni.

Protagonisti indiscussi delle successive due ore saranno invece i partecipanti, che si metteranno in gioco dividendosi in team per simulare un hackathon.

Durante la competizione i professionisti potranno affidarsi al supporto di alcuni mentor.

Al termine della sessione ciascun team presenterà il proprio progetto a una giuria di esperti che premierà i migliori.

Il gruppo vincitore verrà ospitato al Fake News Hackathon di Rimini, il prossimo 23 giugno.

Al tour Fake News Hackathon di lunedì prossimo si può partecipare singolarmente o già suddivisi in team. L’evento è gratuito, ma per ragioni organizzative si richiede agli interessati di registrarsi sulla piattaforma online Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-fake-news-hackathon-45110796607.