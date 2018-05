L’Altra Messina, 15 puntata: ORAFI E ARGENTIERI, antica tradizione messinese

Orafi e argentieri, una tradizione secolare che Messina custodisce e tramanda di generazione in generazione È questo il tema della 15esima puntata della trasmissione condotta da Anthony Greco e Daniela Conti con Francesca Stornante. In studio l'esperto d'arte Claudio Calabrò,il gemmologo Armando Arcovito, gli orafi Alfredo Correnti e Francesco Cosio. Abbiamo portato le nostre telecamere all'interno di un laboratorio per scoprire insieme come nasce un gioiello totalmente artigianale, tra curiosità e primati solo messinesi. Una visita anche nello studio dell'orafo artista Tanino Mammano. Con Grancesca Mangano invece un viaggio alla scoperta del patrimonio argentiero della Chiesa di S. Giovanni di Malta che custodisce il Museo del Tesoro di S. Placido.

Poi Amarcord con Nino Principato per un tuffo nella Messina di ieri. E il consueto spazio dedicato alla cultura con i progetti del tour operator Roberto Mazzagatti, dell'architetto Michele Palamara e del "Messina Tourism Bureau con Gaetano Maiolino,.