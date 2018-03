Frana di Salice. Oggi si completa il bypass, domani l'apertura

La Protezione Civile comunale, tramite la l'impresa Messina Noleggi e sotto la direzione del geom. Pietro Bottari, sta completando i lavori per realizzare un bypass a Salice, dopo la recente frana. Domani, dopo il collaudo e quattro giorni di disagi, le famiglie isolate potranno nuovamente riprendere la vita normale. Insieme al presidente della cooperativa La Zagara, Pietro Li Mura, che ha in gestione Forte dei Centri, si sono stabilite le responsabilità e i tempi di concessione, 60 giorni.



Il Consiglio della VI circoscrizione, dopo un acceso dibattito, ha votato all'unanimità la delibera presentata dal consigliere Nunzio Cardullo, che permetterà in tempi rapidi il rifacimento della strada franata, coi fondi Tasi stanziati per altri interventi previsti sempre a Salice, che a questo punto verranno rimandati.