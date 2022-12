"10 km di Capo Peloro - Trofeo Luigi Cacopardi", appuntamento domenica - Tempostretto

La gara podistica, organizzata dalla Torre Bianca, assegnerà anche l’ambita “Coppa Forense dello Stretto”

MESSINA – Nella giornata di domani, domenica 4 dicembre, si terrà la 6ª edizione della “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”, valida come Campionato Regionale Individuale e C.d.S. Assoluto di corsa su strada. Inserita nel calendario nazionale Fidal livello “bronze”, assegnerà pure l’ambita “Coppa Forense dello Stretto”. L’evento, organizzato e promosso dalla Torre Bianca assieme alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e all’Ente di promozione Csen, è in programma nello splendido scenario proposto dalla riserva della laguna di Capo Peloro, tra Ganzirri e Torre Faro e fino ad arrivare al Pilone.

Il presidente della Torre Bianca, Pietro Tracuzzi, ha illustrato nei giorni scorsi i dettagli e le varie iniziative collaterali, non mancando di sottolineare i molteplici significati che riveste la “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”: “Si tratta di una gara paesaggisticamente bella, ma complicata da organizzare. Ringrazio pubblicamente il consiglio direttivo della mia società per l’energia che riesce a trasmettermi e per avere sempre idee innovative, che rendono ancora più ricca la manifestazione”.

Il sindaco di Messina Federico Basile, alla presentazione a Palazzo Zanca, ha fatto poi gli onori di casa: “L’anno scorso ero qui come segretario generale del Comune di Messina, adesso con un altro ruolo confermo il plauso all’Asd Torre Bianca, che porta avanti con professionalità e passione questo appuntamento, che, oltre all’aspetto agonistico, si fregia di tante lodevoli iniziative collaterali. Il tutto si svolgerà in una cornice fantastica, riconosciuta in ambito internazionale”.

Programma

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8 di domenica presso la Fondazione Horcynus Orca. Alle 10 la partenza della competizione di 10 km, che verrà preceduta dal via del Trekking Urbano, al fine di promuovere uno stile di vita sano ed equilibrato, e del Plogging, mix perfetto tra attività fisica, senso civico e rispetto per l’ambiente. Alle 10.10 la “Corri con l’Evemero”, riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo Evemero da Messina. Nel corso della mattinata sarà possibile visitare la Salamare, una sala interattiva e immersiva 3D ad alto impatto emozionale all’interno del MACHO, il Museo di Arte Contemporanea Horcynus Orca che ha sede nella “Torre degli Inglesi” e che espone una raccolta di dipinti, sculture, installazioni e video-opere.

Sabato 3 dicembre

dalle 17:00 alle 19:00 Ritiro pettorali e pacco gara

Domenica 4 dicembre

Dalle 8:00 accoglienza presso la Fondazione Horcynus Orca

Ore 08:30 Partenza Trekking urbano

Ore 09:00 Partenza Plogging

Ore 10:00 Partenza gara 10km

Ore 10:10 Corri con l’Evemero

Ore 11.30 Terzo tempo

Ore 12:00 Premiazione