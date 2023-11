10 km Capo Sant'Alessio, vincono i favoriti Amasi e Sukharyna - Tempostretto

Quasi 200 partecipanti di ogni età per la manifestazione Fidal organizzata dall'Atletica Savoca. Vincitore assoluto il beniamino di casa Saverio Amasi

SANT’ALESSIO SICULO – I favoriti della vigilia Saverio Amasi e Nadiya Sukharyna hanno vinto la “10 Km di Capo Sant’Alessio – 18° Memorial Arturo Mastroieni”, che si è corsa sul lungomare del ridente comune jonico in una giornata caratterizzata da un clima estiva. La manifestazione Fidal, organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi in stretta collaborazione con il Comune di Sant’Alessio Siculo, era valida come Campionato Provinciale Promozionale e come quinto appuntamento della “Messina Run Cup 2023”.

Quasi 200 i partecipanti di ogni età. Le prime gare in programma hanno riguardato i giovani, sostenuti dal caloroso tifo di genitori e parenti. I più grandi si sono confrontati su un circuito a bastone pianeggiante di 2,5 km, andata e ritorno, da completare quattro volte.

I risultati della 10 km di Capo di Sant’Alessio

Il beniamino di casa Amasi (Atletica Savoca) ha allungato progressivamente sui rivali più accreditati, tagliando il traguardo a braccia alzate con il tempo di 33’51”. Piazza d’onore per Federico Denisi (Podistica Messina), autore di un’ottima prova e attardato di 32”. Terzo Davide Salvati dell’Odysseus. A seguire si sono classificati: Guido Andaloro (Meeting Sporting Club), Maurizio De Salvo, Antonio Schipilliti, Carmelo Galeano, tutti e tre della Podistica Messina, Franco Furnari (Sport Etna Outdoor), Mattia Barbiglia (Podistica Messina) e Giuseppe Nostro della Torre Bianca.

Tra le donne, Sukaryna, portacolori della Torre Bianca, ha chiuso in 41’07”. Seconda Jessica Bonanno (Podistica Messina), davanti alla compagna di squadra Teresa Latella. Quarta Valentina Bartolotta (Podistica Capo d’Orlando), quinta Rossella Granà (Stilelibero), sesta Ludovica Costanza (Podistica Capo d’Orlando), settima Santa Gringeri, ottava Annarita Formica, entrambe della Meeting Sporting Club, nona Giovanna Granata (Podistica Capo d’Orlando) e decima Francesca Colafati della Fidippide. Hanno presenziato all’evento sportivo il sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti, che ha dato lo start della 10 km, l’assessore allo Sport Natale Ferlito, e il presidente della FIDAL Sicilia Salvatore Gebbia.