S. Teresa, ok al progetto di riqualificazione ex Municipio: ospiterà il Centro per l’impiego

Si punta a finanziamento di 650 mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico

S. TERESA – Un nuovo volto per l’ex Municipio di Santa Teresa di Riva. La Giunta comunale, nella seduta di questa mattina, ha approvato il progetto di riqualificazione dell’immobile sito in Piazza Quinto Reggimento Aosta. Un intervento da 650 mila euro che consentirà di effettuare una manutenzione straordinaria, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio comunale. L’intervento si inserisce nell’ambito del potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione siciliana, previsto dall’assessorato al Lavoro, grazie alle risorse del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Un nuovo Centro per l’impiego moderno e funzionale

“Oltre a riqualificare un edificio importante per la comunità – spiega il sindaco Danilo Lo Giudice – si potrà dare una nuova collocazione al Centro per l’impiego. Attualmente S. Teresa di Riva è sede di un centro per l’impiego e, in quanto tale, rientra nel riparto delle somme regionali destinate al potenziamento. Con l’approvazione del progetto, la Regione dovrebbe emettere il decreto di assegnazione del finanziamento. Si potrà quindi procedere con la gara d’appalto e l’avvio dei lavori, al fine di realizzare una struttura adeguata sismicamente, efficiente dal punto di vista energetico e completamente riqualificata. Un intervento importante, considerando che il centro per l’impiego si trova attualmente in una sede privata”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale santateresina è quello di “creare un centro per l’impiego moderno e funzionale, in grado di offrire servizi di qualità ai cittadini e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La riqualificazione dell’ex municipio rappresenta un passo importante in questa direzione e contribuirà a rendere Santa Teresa di Riva una città più attrattiva per le imprese e i lavoratori”.

Soddisfazione tra i cittadini e l’impegno dell’amministrazione

Soddisfazione anche tra i cittadini, che hanno accolto con favore la notizia del progetto. L’ex municipio, che sorge a poche decine di metri da quello attuale, infatti, rappresenta un simbolo importante per la comunità e la sua riqualificazione è vista come un segno di attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso il centro storico della città.

L’assessore ai Lavori pubblici, Domenico Trimarchi, ha parlato di “un passaggio importante in Giunta. La somma prevista è pari a 650mila euro di cui 521mila e590 euro per lavori e 128mila e 409 per somme a disposizione della Stazione appaltante. Un ulteriore finanziamento che riceverà la nostra comunità e che riguarda il potenziamento dei centri per l’impiego della regione Sicilia. Questi interventi sono previsti dall’Assessorato al Lavoro e, anche grazie alle risorse del Pnrr, permetteranno quindi di ottenere un duplice beneficio, ovvero da un lato andremo a riqualificare l’immobile sito al centro della nostra cittadina e dall’altro sarà ricollocato il Centro per l’impiego. Come sempre – conclude Trimarchi – cerchiamo di dare e di fare sempre il meglio per la nostra comunità”.