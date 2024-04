Il Green Padel Messina scrive la storia, vince il girone e va ai playoff

La formazione peloritana chiude al primo posto il girone superando l'Arezzo per 3-0 nell'ultimo turno

MESSINA – Il Green Padel Messina conquista una vittoria fondamentale tra le mura amiche in via Francesco Basile a Faro Superiore. Nell’ultimo turno di stagione regolare ospitava l’Arezzo Padel Club per conquistare la prima posizione in classifica del girone e mettere al sicuro i playoff. Alla fine non ci sarà storia in campo con le coppie peloritane che non concedono sconti e vincono tutti e tre i doppi. Tra poco meno di un mese il 25 maggio inizierà la fase finale, complicata ma al tempo stesso un risultato bellissimo per la giovane società messinese.

Green Padel Messina – Arezzo Padel Club 3-0

Nella prima sfida Antonino Faà in coppia con Alberto Caratozzolo vincono per abbandono contro Stancati/Tenti. Partenza dunque in discesa per la formazione di casa che dopo appena due giochi, sul punteggio di 2-0, porta subito il primo punto a casa a causa di un infortunio di un giocatore ospite.

Nel secondo match Cutuli/Picotto affrontavano Le Fevre/Meoni. La tensione è alta ma la coppia italo-argentina si dimostra troppo forte rispetto al duo aretino e in un’ora scarsa di gioco porta a casa il successo per 6-1 6-0. Il primato in classifica, con conseguente accesso alla fase dei playoff del campionato, è acquisito e capitan Cutuli rimane imbattuto centrando la sesta vittoria consecutiva.

A risultati comunque acquisito la partita più equilibrata di giornata vede opposti i giovani Fino/Abbate agli ospiti Fumagalli/Tornielli. I peloritani vincono il primo per 6-3, cedono nel secondo per 2-6, ma riescono a ritrovare il bandolo della matassa giusto in tempo per chiudere per 6-1, archiviando la sfida un un netto 3-0.

Risultati: Messina – Arezzo 3-0, Parioli – Bologna 2-1.

Classifica: Green Padel Messina 15 punti, Tc Parioli 12, Arezzo Padel Club 9 punti, Virtus Tennis Bologna 0.