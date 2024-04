Malattie infettive, prevenzione e vaccini al centro di un convegno a Santo Stefano di Camastra

Domani, 30 aprile, al Cineteatro "Glauco" un incontro per sensibilizzare gli studenti sull'importanza della vaccinazione

S. STEFANO DI CAMASTRA – L’Asp di Messina, nell’ambito del suo impegno per la promozione della salute pubblica, organizza un convegno dedicato alle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione. L’evento, in programma per domani 30 aprile dalle 9 alle 13 al Cineteatro “Glauco” di Santo Stefano di Camastra, è rivolto in particolare agli studenti delle prime quattro classi del Liceo Regionale “Ciro Michele Esposito” e degli Istituti Tecnico Turistico e Professionale Alberghiero dell’IIS “Alessandro Manzoni” di Mistretta.

L’iniziativa, promossa dal direttore dell’unità operativa complessa Spem (Servizio, Sanità, Epidemiologia e Medicina Preventiva) dell’Asp di Messina Salvatore Sidoti, in collaborazione con Custodia Antinoro, responsabile dell’Unità operativa di Comunicazione dell’azienda, ha l’obiettivo di approfondire i temi legati all’importanza delle vaccinazioni e dei corretti comportamenti e stili di vita nella prevenzione delle malattie trasmissibili.

Un convegno per informare e sensibilizzare

Dopo i saluti istituzionali del Commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, seguiranno gli interventi del sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re, del sindaco di Mistretta Sebastiano Sanzarello, della dirigente scolastica dell’IIS “Alessandro Manzoni” Maria Grazia Antinoro, del dirigente scolastico del Liceo Regionale “Ciro Michele Esposito” Calogero Antoci e del direttore del Distretto Sanitario di Mistretta Bruno Natale.

Il convegno si articolerà in due sessioni: “Vaccini e prevenzione, un binomio a tutela della salute”, moderata da Salvatore Sidoti, con la partecipazione di Domenica Centorrino (responsabile Uo Coordinamento territoriale professioni sanitarie), Francesco Caputo (dirigente ginecologo del consultorio di Santo Stefano di Camastra) e Smeralda D’Amato (dirigente medico Spem di Patti). La seconda sessione è: “Proteggere la salute, una questione di stile”, moderata da Custodia Antinoro, con la partecipazione di Sebastiano Chiella (presidente della sezione comunale di Mistretta Avis) e Cetty Catanzaro (referente di Rete civica della salute del Distretto Sanitario Mistretta).

L’importanza della vaccinazione per la salute pubblica

“Le malattie infettive – sottolinea il Commissario straordinario Giuseppe Cuccì – sono causate da agenti patogeni che possono provocare diverse patologie più o meno gravi. Grazie ai vaccini, molte di queste malattie sono ora prevenibili. I vaccini sono strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica, in quanto non solo proteggono l’individuo vaccinato, ma anche l’intera comunità, riducendo la diffusione del patogeno e il rischio di epidemie. Vaccinarsi è un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, soprattutto nei confronti di coloro che non possono essere vaccinati per motivi di salute”. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare all’evento per approfondire le conoscenze sulle malattie infettive e l’importanza della prevenzione attraverso la vaccinazione e l’adozione di corretti stili di vita.