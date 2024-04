Taormina. Fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti, prima denuncia e 5 sanzioni VIDEO

Azione decisa dell'Amministrazione della Polizia locale. Stop all'inciviltà: un cittadino denunciato e sanzionato grazie alle fototrappole

TAORMINA – Un’azione decisa contro l’abbandono dei rifiuti: l’Amministrazione comunale di Taormina alza il tiro e ottiene i primi risultati concreti grazie all’ausilio delle fototrappole. Il Comando di Polizia locale ha potuto identificare e denunciare a piede libero un cittadino residente a Taormina, reo di aver abbandonato rifiuti in zona Trappitello. Per questo presunto grave reato, l’uomo dovrà rispondere penalmente, rischiando un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Oltre alla sanzione penale, al trasgressore sono state contestate anche diverse violazioni del Codice della Strada: mancata copertura assicurativa (euro 866,00) e omessa revisione (euro 346,00). L’operazione di controllo del territorio, condotta dal Comando di Polizia locale, rappresenta solo l’inizio di un’azione più ampia e incisiva. Non solo, l’operazione ha portato all’emissione di 5 sanzioni amministrative per violazione dell’ordinanza sindacale inerente all’erroneo conferimento dei rifiuti, per un importo di 450 euro ciascuna, a Trappitello e Taormina centro.

L’Amministrazione comunale ha invitato tutti i cittadini a collaborare, denunciando eventuali episodi di abbandono e adottando un comportamento responsabile nel conferimento dei rifiuti. La nuova normativa sui rifiuti, che ha aggiornato ed integrato il testo unico ambiente, prevede che qualsiasi abbandono venga considerato come reato con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica; quindi anche il semplice abbandono del sacchetto della spazzatura sarà perseguito in tale senso.