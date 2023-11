11 Novembre: Seconda giornata dedicata alla scoliosi con il dottor Mac Donald nello Studio Rehabilita di Messina - Tempostretto

REDAZIONALE

MESSINA – Un grande successo ha caratterizzato l’appuntamento che si è tenuto il 19 ottobre scorso presso lo Studio Rehabilita di Messina. Questo rinomato centro di riabilitazione e fisioterapia, situato in via Fossata 19, ha avuto il piacere di collaborare con il Dottor Francesco Mac Donald, Medico Chirurgo Specialista in Patologia e Chirurgia Vertebrale. Il Dottor Mac Donald, con la sua carriera di grande prestigio e competenza, ha portato con sé anni di esperienza nell’ambito delle scoliosi e delle patologie della colonna vertebrale maturati presso istituzioni rinomate come l’Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide e l’Ospedale S. Stefano di Bra. Inoltre, ha svolto il ruolo di Medico di Medicina

Generale e ha contribuito all’Associazione Italiana della Croce Rossa come Ufficiale

Medico. La sua carriera di successo lo ha portato anche a dirigere la Divisione Colonna III presso

l’Istituto Chirurgico Ortopedico Galeazzi di Milano. Attualmente, il Dottor Mac Donald continua la sua missione di aiutare chi soffre di patologie vertebrali presso il GVM Maria Cecilia Hospital a Cotignola, Ravenna. Inoltre, è il Direttore Scientifico del centro studi “Skolios” e un membro attivo del comitato scientifico della “Fondazione Scoliosi Italia” e di “Euro Spine,” la rinomata società europea dedicata alle

patologie della colonna vertebrale. Vista la grande richiesta, si è organizzata una secondo appuntamento per giorno 11 Novembre in cui il Dottor Mac Donald metterà a disposizione la sua vasta expertise

nei seguenti campi:

● Scoliosi infantile, giovanile e dell’adolescenza

● Scoliosi dell’adulto

● Dorso Curvo Giovanile

● Patologie Degenerative della Colonna Vertebrale

Lo Studio Rehabilita è situato in una posizione strategica a Messina, in via Fossata 19, vicino all’incrocio con via Garibaldi. Non perdete l’opportunità di consultare un esperto di fama internazionale nel campo delle patologie vertebrali. Il Dottor Mac Donald e lo Studio Rehabilita sono pronti ad aiutarvi a migliorare la vostra qualità di vita e a gestire le vostre condizioni spinali con la massima professionalità e competenza. Per fissare un appuntamento e ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare il

centro al Tel. 0909218600 o al 3478405268.