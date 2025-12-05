 Viale San Martino, ultimo giorno di lavori. Da domani tutto il lato mare sarà aperto

Silvia De Domenico

venerdì 05 Dicembre 2025 - 13:48

Si continuerà a lavorare nelle traverse. L'8 dicembre l'inaugurazione con l'accensione delle luminarie

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori sono davvero agli sgoccioli. Ultime 24 ore di cantiere poi il viale San Martino lato mare sarà pronto. L’isola pedonale quindi è quasi realtà. Almeno per metà viale. L’altra metà verrà completata dopo le vacanze di Natale.

isola pedonale

Lo scorso weekend l’apertura del tratto via Maddalena – via Manara

Dopo l’apertura nei giorni scorsi di un nuovo tratto di isola, dalla via Maddalena alla via Luciano Manara, i lavori sono andati avanti velocemente. Si sta completando, infatti, l’ultimo tratto fino alla via Santa Cecilia. Nel mese di dicembre i lavori continueranno nelle traverse. Il primo isolato di tutte le vie perpendicolari al viale, infatti, avrà la stessa pavimentazione per dare continuità all’isola.

isola pedonale

L’inaugurazione dell’isola con l’accensione dell’8 dicembre

Le aiuole del tram sono state decorate da Messina Servizi con delle stelle di Natale, mentre Atm ha pensato alle luminarie. Il nuovo tratto di isola perdonale verrà inaugurato con l’accensione delle luci di Natale il prossimo 8 dicembre.

