Arrestata a Scampia una coppia responsabile di furti in abitazione a Taurianova

L' uomo e una donna domiciliati nel campo nomadi di Scampia sono accusati di furto aggravato in una villetta di Taurianova

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e una donna domiciliati nel campo nomadi di Scampia per un furto aggravato in una villetta di Taurianova, denunciato nell’agosto 2024. Le indagini del Commissariato di Taurianova, supportate dalle Squadre Mobili di Reggio Calabria e Napoli, hanno permesso di individuare i responsabili grazie alle immagini di videosorveglianza e a video pubblicati su TikTok, nei quali la coppia era indicata come “ladri di appartamento”.

È emerso inoltre che la stessa auto utilizzata nel furto era stata impiegata per un precedente colpo a Vibo Valentia. Identificati tramite confronti con le banche dati, entrambi avevano precedenti per furto. L’uomo è stato raggiunto dall’ordinanza nel carcere di Poggioreale, mentre la donna è stata condotta in carcere dopo le formalità di rito.