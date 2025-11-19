 125 anni del Messina, Enrico Buonocore torna in riva allo Stretto

Simone Milioti

mercoledì 19 Novembre 2025 - 12:00

Il mancino che ha fatto esultare tanti tifosi si aggiunge alla truppa di bandiere giallorosse che saranno al "Franco Scoglio" l'1 dicembre

Si arricchisce il parterre di calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e del calcio messinese. L’ultimo ad essere annunciato per l’evento del 1° dicembre a Messina, per celebrare i 125 anni del club, è Enrico Buonocore, uno dei protagonisti più amati della storia giallorossa.
Il mago del sinistro che ha fatto sognare lo Stretto ed esultare tanti tifosi vanta oltre 500 partite giocate e quasi 100 reti realizzate in carriera, col Messina fu protagonista delle storiche promozioni dalla Serie C2 alla Serie B (2000-2003) partecipando a quei successi con 70 presenze e 7 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli con Maradona come idolo e maestro ha avuto esperienza in Serie A con il Venezia, tornò a Messina da vice allenatore nel 2016, attualmente allena la Santedigiese.

Così Buonocore: “Messina non è stata solo una tappa della mia carriera, è stata la mia casa, la mia famiglia. Quando arrivai promisi che avremmo vinto, e ce l’abbiamo fatta. Promozioni consecutive, dalla C2 alla B, con una tifoseria incredibile che non ci ha mai lasciati soli. I tifosi messinesi meritano tutto, hanno una passione vera, autentica. Celebrare i 125 anni dell’Acr Messina significa onorare quella passione, quei sogni realizzati insieme, quelle notti magiche che porterò per sempre nel cuore. Forza Messina”.

Oltre a lui tra le storiche bandiere giallorosse che hanno confermato la propria presenza ci sono Carmine Coppola, Alessandro Parisi, Arturo Di Napoli, Salvatore Sullo e Marco Storari. A Messina, il Racing City Group, porterà anche calciatori campioni del mondo quali Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Vincenzo Iaquinta, Simone Perrotta saltato invece Francesco Totti, impegnato a Miami il 30 novembre per un evento del World Legends Padel Tour.

