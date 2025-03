14 famiglie evacuate a Cataratti, controllo dell’agibilità delle case

Effetto maltempo a Messina: il Comune verifica la situazione delle strade di collegamento dove è avvenuto il crollo del muro

MESSINA – Effetti del maltempo e della tantissima pioggia di venerdì 28 marzo. Oltre alle frane a Curcuraci e Cumia, 14 famiglie sono state evacuate a Cataratti per il crollo di un muro all’interno di un condominio. Villette a schiera del complesso Cores. Cinque famiglie sono state alloggiate all’hotel Europa. Le altre famiglie hanno rifiutato lo spostamento in albergo, avendo a disposizione seconde abitazioni. Il sindaco Basile ha firmato un’ordinanza per una serie d’interventi necessari. Le verifiche da fare riguardano l’agibilità delle case e il ripristino delle strade di collegamento. Una parte della strada d’accesso è crollata.

Gli interventi da Cumia a San Michele e Cataratti

– A Cumia, mezzi in azione hanno rimosso detriti, ripristinato la viabilità e messo in sicurezza un costone roccioso a rischio crollo;

– Pulizia da frane lungo la strada comunale San Michele–Portella;

– Evacuazione di alcune famiglie nella zona di Cataratti;

– Predisposti interventi per la messa in sicurezza della zona di Zafferia.

