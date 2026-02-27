15 kg di cocaina nascosti nel camion sull’A18. Arrestato 52enne incensurato

Dipendente di una ditta di autotrasporto calabrese, è stato fermato dalla Polizia Stradale a Giardini Naxos
Agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos hanno intimato l’alt ad un trattore stradale vicino allo svincolo di Giardini Naxos dell’A/18 Messina-Catania, alla cui guida vi era un uomo di 52 anni, incensurato.
Quello che sembrava essere inizialmente un controllo di routine sulla corrispondenza tra la documentazione del veicolo e la finalità del viaggio, si è però ben presto trasformato in un riscontro di carattere penale.
Il conducente del mezzo pesante, dipendente di una ditta di autotrasporto calabrese, ha mostrato, sin da subito, un evidente stato di agitazione, soprattutto nel corso del controllo della documentazione del veicolo, giustificando il viaggio in direzione del capoluogo etneo per asseriti problemi meccanici, riferendo, però, di non essere in possesso di alcun appuntamento con la ditta specializzata non sapendone neanche indicare la denominazione.
Apparendo, pertanto, poco verosimile quanto narrato, il conducente ed il mezzo pesante sono stati sottoposti ad un’accurata perquisizione, al termine della quale sono stati trovati 15 panetti di droga, confezionati con il noto marchio di una casa automobilistica, nascosti all’interno del baule portaoggetti posto sulla fiancata destra del trattore stradale, oltre a 2.300 euro in contanti.
I successivi accertamenti hanno, poi, confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 kg, pronta a generare oltre 72mila dosi che avrebbe fruttato oltre 2,5 milioni di euro se immessa sul mercato.
Dopo gli adempimenti di rito, il conducente è stato arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità, in attesa di decisione del giudice.