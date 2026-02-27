 Kart, il messinese Ingegneri inizia la stagione in Coppa Italia

Simone Milioti

venerdì 27 Febbraio 2026 - 11:29

Domenica il giovane pilota Pietro Ingegneri sarà impegnato al Circuito Internazionale di Triscina, primo appuntamento della sua stagione 2026

MESSINA – Il giovane pilota messinese Pietro Ingegneri è pronto a dare il via alla sua stagione sportiva. Domenica 1° marzo 2026 al Circuito Internazionale di Triscina in provincia di Trapani, Ingegneri e il suo team CM Motorsport di Maurizio Capuzzo saranno al via della prima gara del campionato regionale Coppa Italia di zona Sicilia.

Dopo aver conquistato il titolo di vice campione siciliano 2025 nella categoria Mini GR3 e il titolo di campione assoluto Karting Sicilia Mini GR3, oltre al 4° posto assoluto Karting Sicilia, il giovane talento peloritano è pronto a dare il meglio di sé. A sostenerlo anche in questa stagione la famiglia, i meccanici e i suoi sponsor. “È un onore per me rappresentare la mia città e la mia regione – ha dichiarato Pietro Ingegneri – Sono pronto a dare il massimo e a lottare per la vittoria. Spero di poter contare sul sostegno dei miei tifosi e di poter regalare loro una bella prestazione”.

Il programma della 1ª prova di Coppa Italia 6^ zona

Sabato 28 febbraio: iscrizioni e verifiche sportive, seguiranno prove libere di allenamento.

Domenica 1 marzo: dalle ore 9 prove ufficiali di allenamento, dalle ore 10:30 prove ufficiali cronometrate; dalle ore 12 prefinali e finali fino alle ore 18. A seguire le premiazioni.

