Messina. Ecco la nuova “Casa dei rider”, lavori finiti

Ora si attende l'apertura

Inizialmente era prevista in viale Principe Umberto ma quella sede è stata scartata perché troppo piccola e fuori mano. La nuova “Casa dei rider” è stata individuata in locali di proprietà della Città Metropolitana di Messina, in via Sant’Agostino, che fino a qualche tempo fa ospitavano un deposito del vicino liceo Seguenza. Luogo più ampio e a brevissima distanza dallo storico ritrovo dei ciclofattorini, in piazza Antonello.

Ora i lavori di riqualificazione sono stati completati e lì prenderà forma la quinta “Casa dei Rider” pubblica in Italia (le altre sono a Napoli, Milano, Firenze e Bologna). La Città Metropolitana ha portato a termine gli interventi di manutenzione al pianterreno del plesso, nell’ambito di un programma di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzato a restituire alla collettività spazi sicuri, funzionali e accoglienti, coerenti con le nuove esigenze sociali.

Il sopralluogo

Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco metropolitano Federico Basile, il vicesindaco metropolitano Flavio Santoro, il direttore generale di Palazzo dei Leoni, Giuseppe Campagna, e la capa di gabinetto, Lalla Parisi, insieme ai rappresentanti sindacali Pietro Patti (segretario generale Cgil Messina), Ivan Calì (segretario generale Nidil Cgil Messina) e Maurizio Riposo (segretario Filt Cgil Messina). La “Casa dei Rider” nasce dall’esigenza di tutelare e valorizzare i lavoratori delle consegne di cibo a domicilio, settore sempre più centrale nella vita quotidiana della città. Il progetto risponde in particolare alla richiesta della Filt Cgil Messina di creare un presidio per la dignità dei rider, accolta dal sindaco Basile.

Dettagli tecnici e logistica

I lavori hanno interessato la sistemazione degli spazi interni, compresi ingresso e servizi igienici, la pavimentazione, la revisione degli infissi e l’adeguamento degli impianti, nel pieno rispetto della struttura originaria. Con la prossima apertura, la città offrirà un punto di riferimento per i ciclofattorini, garantendo un luogo protetto, servizi dedicati e supporto logistico tra una consegna e l’altra. La realizzazione della “Casa dei Rider” è stata resa possibile grazie a un accordo di partenariato tra l’ex Provincia, Cgil Camera del Lavoro Metropolitana di Messina (capofila), Filt CGIL Messina, Nidil Cgil Messina, Casa dei Rider Messina Aps e Confesercenti Messina.

Basile: “Impegno rispettato”

“Realizzare una sede dedicata ai rider – dice il sindaco Basile – è un impegno che ho assunto con la massima determinazione per dare dignità a chi opera in un settore ormai essenziale per la città. La prossima apertura della “Casa dei rider” è la concretizzazione dell’impegno della Città Metropolitana nel creare spazi sicuri, funzionali e capaci di tutelare la dignità di chi ogni giorno contribuisce alla vita economica con il proprio lavoro”.