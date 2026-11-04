200 anni dalla nascita del cardinale Guarino, convegno a Messina

L'iniziativa venerdì 6 novembre

MESSINA – Venerdì 6 novembre, alle ore 16:30, presso il Salone degli Specchi Città Metropolitana di Messina, nel solco del prosieguo delle celebrazioni del bicentenario della nascita del Cardinale Giuseppe Guarino, si svolge un convegno organizzato dal Centro Studi Ets Aps. Un convegno dedicato a Guarino e “al suo indiscusso ruolo quale testimone di carità evangelica nella chiesa e nella società del suo tempo. La spiritualità guariniana, contestualizzata in maniera consona, sarà così vagliata alla luce delle problematiche del linguaggio dei nostri giorni: Guarino fu infatti anticipatore di rilevanti questioni che successivamente avrebbero dominato gli scenari”, viene evidenziato in una nota.

Dopo gli indirizzi di saluto delle Apostole della Sacra Famiglia e del presidente del Centro Studi, l’apertura dei lavori sarà curata dal’avvocata Tommasa Siragusa, alla quale spetterà anche la moderazione dei Contributi che si succederanno. Relazioneranno i Proff. Marta Tigano, Ateneo Messinese, Antonino Mantineo, Università degli Studi “Magna Grecia”, Catanzaro e Alberto Randazzo, Università degli Studi Messina: saranno dibattute tematiche quali la dottrina sociale della Chiesa, lo sviluppo dell’associazionismo messinese e le interconnessioni fra le trame costituzionali e i Vangeli. Dopo brevi interventi programmati degli astanti, con dibattito, ci si avvierà alla chiusura dei lavori con le conclusioni e i saluti.