Coppa Eccellenza, il Messina cala il tris in casa dello Scordia e avanza in semifinale

Inizio non dei migliori per la squadra di Torrisi con il tecnico espulso, poi la ribaltano gli uomini più rappresentativi Giunta e Kragl, il tris arriva nella ripresa con Varela

Allo stadio Aldo Binanti prosegue il percorso netto del Messina in Coppa. Nel ritorno dei quarti di finale, partendo dall’1-0 firmato Sartore dell’andata, il Messina vince per 3 a 1 accomodandosi in semifinale attendendo chi passerà il turno tra Niscemi e Acireale. La partita nervosa ma dovremo abituarci ad un Messina pronto a reagire ad ogni cosa, era iniziata con lo Scordia che trovava la rete che metteva tutto in parità. Poi un errore di Truppo, che regala palla a Giunta e segna dedicando il gol alla figlia nata da pochi giorni, e la botta di Kragl da fuori area ribaltano la gara in favore degli uomini di Torrisi, espulso per proteste proprio dopo il gol dei locali. Nella ripresa il tris di Varela immediato mette al sicuro il risultato e il Messina gestisce fino al triplice fischio. Domenica gara fondamentale in campionato in quel di Niscemi, la classifica con la penalizzazione dice una cosa, il campo però vede dominare il biancoscudato.

Scordia – Acr Messina 1-3

Il primo tempo si apre subito con un’occasione per il Messina, al 4′ conclusione da fuori larga di Kragl. Al 20′ si sblocca la gara con Campagna che chiude bene il triangolo coi compagni e a tu per tu con Coco lo batte con un preciso rasoterra. Proteste dalla panchina del Messina, duro faccia a faccia tra i due allenatori a bordo campo e l’arbitro mostra il rosso a entrambi. Al 29′ pareggia il Messina, errore imperdonabile di Truppo che sbaglia col pallone tra i piedi in area e praticamente rinvia su Giunta che ringrazia, insacca ed esulta col pallone sotto la maglietta, qualche giorno fa è nata la figlia Fiammetta. Al 40′ raddoppia il Messina con Kragl che libera il mancino da fuori area e Truppo costretto a raccogliere per la seconda volta il pallone in fondo al sacco. Nel finale si gioca quattro minuti oltre il novantesimo. Nella ripresa il Messina cala il tris con Varela che va a segno al 50′ mettendo i biancoscudati su una situazione di tranquillità, lo Scordia deve segnare due reti per andare ai supplementari.

Tabellino

Scordia (4-3-3): Truppo; Balba, Llama, Campagna, Mammana; Lorefice, Canessini, De Luca; Taimech, Bruno, Navarrete.

Allenatore: Gaspare Violante.

In panchina: Pollina, Bonaccorsi, Famà, Strano, Mannino, D’Emanuele, Castania, Doscini.

Acr Messina (4-2-3-1): Coco; Passiatore, Blondett, Konate, Pellegrino; Zampa, Giunta; Kragl, Burzio, Sartore; Varela.

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Bontà, Tanasa, Sbuttoni, Bollino, La Spada, Langone, Bonanno, Sarao.

Marcatori: Campagna 20′ (S), Giunta 29′ (M), Kragl 40′ (M), Varela 50′ (M).

Arbitro: Carlo Aneli di Palermo. Assistenti: David Bartolotta di Palermo e Francesco Biondolillo di Palermo.

Espulsi al 22′ mister Torrisi e mister Violante.