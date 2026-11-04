 E' giallo sulla morte di una donna nel 2025 a Barcellona, cadavere riesumato

E’ giallo sulla morte di una donna nel 2025 a Barcellona, cadavere riesumato

Alessandra Serio

E’ giallo sulla morte di una donna nel 2025 a Barcellona, cadavere riesumato

mercoledì 04 Novembre 2026 - 14:36

La Procura riesamina il caso dopo un esposto e spunta l'ipotesi maltrattamenti

Il procuratore capo Giuseppe Verzera riapre le indagini sulla morte di una donna, originaria di Trapani, avvenuta a Barcellona Pozzo di Gotto nel 2025. Inizialmente classificata come morte naturale, la vicenda potrebbe avere invece una diversa matrice. L’ipotesi al vaglio è quella di maltrattamenti, avanzata in un esposto dettagliato, presentato alla Procura della Repubblica della cittadina del Longano.

L’esposto e l’ombra dei maltrattamenti

L’esposto riporta fatti circostanziati che meritano di essere vagliati, e partono dalle valutazioni medico legali effettuate nel corso dei primi accertamenti. Ecco perché la magistratura ha ordinato la riesumazione del cadavere della donna, che sarà ispezionato da un nuovo consulente.

La donna è stata picchiata? Dove puntano gli accertamenti

L’incarico è stato affidato alla professoressa Elvira Ventura Spagnolo, che dovrà anzitutto verificare se ci sono, sul corpo della malcapitata, tracce di violenza, in particolare segni di percosse. Il caso sarà chiuso nuovamente o la pista porterà all’apertura di nuovi scenari? Sarà l’accertamento scientifico a permettere di imboccare la pista giusta.

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