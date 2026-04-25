 25 aprile 1945-2026, la Festa della Liberazione a Messina FOTO

25 aprile 1945-2026, la Festa della Liberazione a Messina FOTO

Marco Olivieri

25 aprile 1945-2026, la Festa della Liberazione a Messina FOTO

sabato 25 Aprile 2026 - 20:39

Una mattinata in piazza Unione Europea, ricordando la Resistenza e la rinascita dopo il fascismo e la seconda guerra mondiale

MESSINA – 81 anni dopo da quel cruciale 25 aprile 1945 ora e sempre Resistenza. Nel segno della Festa della Liberazione, stamattina anche a Messina la cerimonia e tante iniziative: dalle letture collettive alla pedalata resistente. Una mattinata in piazza Unione Europea, ricordando la Resistenza e la rinascita dopo il fascismo e la seconda guerra mondiale,

Un rito civile fondativo e premessa indispensabile per sperare, nonostante tutto, che più libertà, più democrazia e giustizia sociale siano sempre la bussola per orientarci in un presente e in futuro difficili.

Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Liberazione 25 aprile 2026 a Messina
Anpi. Liberazione 25 aprile 2026 a Messina

Come ha sottolineato oggi a  San Severino Marche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “siamo qui perché, sulle macerie di un regime dittatoriale, anche qui, in questo luogo, si trovano le radici della Repubblica. Nata ottant’anni or sono, dalla libera scelta delle cittadine e dei cittadini, solennemente sanzionata dal referendum istituzionale. Nata sugli orrori della guerra, sulla contrapposizione a un occupante e per redimere l’onta dei collaborazionisti che lo avevano affiancato privilegiando il partito alla Patria. Repubblica nata per esprimere la speranza e l’avvio di un futuro migliore”.

Mattarella: “Sviluppo e progresso nel nome dei valori della Costituzione”

Ha continuato Mattarella: “Le popolazioni delle tante città e i tanti borghi della penisola seppero dar vita a una nuova Italia, verso un Paese in cui “buongiorno vuol dire davvero buongiorno” per usare le parole con cui Vittorio De Sica concluse “Miracolo a Milano”. Questo è stato il portato di ottant’anni di pace, di sviluppo, di progresso, segni distintivi dei valori raccolti nella Costituzione del nostro Paese, tanto cara agli italiani”.

“La pace per ogni Paese: questo il senso della Resistenza”

E ancora: “La pace per ogni persona. La pace come diritto di ogni popolo. La pace per ogni Paese. Questo il senso della Resistenza. Opporsi alla violenza dell’uomo sull’uomo. Fu per rispondere a questo accorato appello che la comunità internazionale progettò, con l’Onu, di ambire a liberare il mondo dall’incubo della guerra e, con il disegno dell’unità europea, di liberarne il nostro continente. In questi ultimi anni stiamo assistendo, dolorosamente, ad antistoriche velleità di affievolire se non addirittura rimuovere quei percorsi. L’Italia, raccolta intorno alla sua Costituzione, guarda con fiducia alle sfide del futuro, insieme agli altri popoli europei. (…) Quel che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente. Ecco perché per la Repubblica vale l’impegno che esorta: ora e sempre Resistenza! Viva la Liberazione, viva la Repubblica!”,

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Reggio Calabria Street Food Fest no stop: il 25 aprile 12 ore tra gusto e divertimento VIDEO
Un radar meteorologico sui Monti Peloritani per proteggere Messina
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED