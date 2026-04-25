 Cercansi assessori, da Valvieri appello ai "110 e lode di Messina"

Cercansi assessori, da Valvieri appello ai “110 e lode di Messina”

Redazione

Cercansi assessori, da Valvieri appello ai “110 e lode di Messina”

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sabato 25 Aprile 2026 - 19:24

Il candidato sindaco intende "premiare il merito per la scelta di vicesindaco e 4 assessori". E conta sulle eccellenze presenti in città

MESSINA – Dal candidato sindaco di Messina Lillo Valvieri un appello a chi aspira a far parte della sua squadra. Un appello “nel segno del merito”. “Dopo il deposito ufficiale della lista e l’inserimento dei primi 5 assessori, così come previsto dal regolamento elettorale, il prossimo passo sarà la presentazione completa della squadra di governo. Per i restanti 4 assessori e vicesindaco, voglio lanciare un appello aperto e democratico a tutta la cittadinanza. Credo fortemente che la politica debba premiare il merito, l’impegno e il sacrificio di chi ha dedicato tempo allo studio e alla crescita personale e professionale. Per questo motivo, apro le porte a tutte quelle persone valide e preparate, ai “110 e lode” della nostra città, a chi ha competenze, serietà e voglia di mettersi al servizio della comunità”, mette in evidenza Valvieri.

“Chi desidera partecipare come assessore nel mio progetto politico può contattarmi. L’obiettivo è formare un gruppo forte, competente e vincente, capace di governare la città con responsabilità, visione e amore per il territorio. La nostra città ha bisogno di energie nuove, di persone capaci e di una squadra che lavori davvero per il bene comune”, aggiunge il candidato sindaco.

Valvieri comunicherà i nomi degli assessori già designati nel corso di una conferenza stampa.

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2 commenti

  1. Fabio 25 Aprile 2026 19:31

    Io che ho preso 110 senza lode sono fuori

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    Rispondi
  2. . Nstwviva 25 Aprile 2026 19:38

    Si cerca assessore alla fuffa, i candidati si facciano avanti. Per favore ditemi che siamo su scherzi a parte.

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    Rispondi

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