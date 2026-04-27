 29 aprile, a Messina si celebra la giornata mondiale della danza

29 aprile, a Messina si celebra la giornata mondiale della danza

Redazione

29 aprile, a Messina si celebra la giornata mondiale della danza

lunedì 27 Aprile 2026 - 21:15

Appuntamento mercoledì 29 aprile nel piazzale antistante il teatro Vittorio Emanuele con una lezione a cura dell'associazione Dis

MESSINA – “Uniamo i nostri passi”, Giornata mondiale della danza. Per l’occasione, mercoledì 29 aprile, alle 16.30, nel piazzale antistante il teatro Vittorio Emanuele Messina, si svolgerà una lezione di danza classica. L’evento è organizzato dall’associazione Dis, Danza in salute, in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele ed è aperto a qualunque allievo di qualsiasi scuola di danza che desideri partecipare.
“Chiunque voglia anche solamente assistere potrà recarsi a quell’ora davanti al teatro.
È importante che anche Messina, come già avviene da qualche anno a questa parte, faccia sentire soprattutto in questo giorno la presenza e l’importanza di questa nobile arte che è la danza , così come accade in tutto il mondo con eventi e manifestazioni e spettacoli”, viene sottolineato in un comunicato.

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