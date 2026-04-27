Amando Ionica, Messina Volley e Nino Romano vincono la prima dei playoff

Delle quattro formazioni messinesi impegnati nei playoff in C femminile riposava la Futura Santa Teresa

La seconda fase del campionato in Serie C femminile si apre con tre vittorie per le formazioni peloritane impegnate. Successo netto per l’Amando Ionica in casa contro la Teams Volley Catania, le ragazze di mister Mantarro si sono imposte in questa prima uscita del triangolare tra prime per 25-18 25-18 25-17, giovedì 30 aprile avranno la possibilità di festeggiare la promozione in B2 femminile superando l’Autosystem Trinacria Palermo fuori casa.

Vittorie senza faticare troppo anche per anche per il Messina Volley ad Agrigento contro l’Aragona per 18-25 15-25 8-25, la formazione di coach Nielsen osserverà ora un turno di riposo prima di sfidare Liberamente Acicatena. Partita vinta anche per la Nino Romano, in casa contro l’Entello, la formazione trapanese cede 25-19 25-19 25-21, per la squadra mamertina di coach Maccotta prossimo turno il derby contro la Futura Volley Santa Teresa di coach Prestipino che riposava, in caso di successo netto per le mamertini arriverà il passaggio alla terza fase, la seconda del playoff.

Nino Romano – Entello 25-19 25-19 25-21

Al PalaCiantro si respirava l’aria delle grandi occasioni: spalti gremiti e tifo assordante hanno fatto da cornice ideale a una sfida fondamentale per alimentare le ambizioni playoff. L’Erice Entello, seconda nel proprio girone, si presenta con qualche difficoltà, come confermato dalla sua allenatrice Cristina La Commare, ma senza alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa.

L’avvio è segnato dalla tensione: i primi tre attacchi di entrambe le squadre si traducono in altrettanti errori. La posta in palio è alta e la Nino Romano fatica inizialmente a replicare la brillante prestazione della settimana precedente contro la New Amando Volley, trovando poca continuità. L’Entello prova a coinvolgere le centrali Perrone e Guccione, ma la ricezione non consente alla palleggiatrice Pace di gestire al meglio il gioco. La svolta arriva a metà set: sul 10-9, la Romano alza il ritmo e piazza un break decisivo che la porta sul 18-10. Protagoniste le bande milazzesi, efficaci nei momenti chiave. Nonostante un timido tentativo di rientro delle ospiti, il set si chiude sul 25-19.

Il secondo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio. L’Erice cresce in difesa e riesce a contenere meglio gli attacchi avversari; Pace trova maggiore continuità nel servire la sua opposta Spanò, che risponde con buone soluzioni offensive. La Nino Romano mantiene comunque un margine minimo per gran parte del set, riuscendo ad allungare solo nel finale e chiudere ancora sul 25-19.

Il terzo set è il più combattuto: continui ribaltamenti di fronte, con la Romano che tenta più volte la fuga ma viene puntualmente riagganciata, complice qualche errore di troppo in attacco e al servizio. Ancora una volta, però, è il finale a premiare le padrone di casa, che trovano l’allungo decisivo e chiudono il match sul 25-21.

Aragona – Messina Volley 18-25 15-25 8-25