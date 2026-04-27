 Il Ct Vela Messina femminile sconfitto nettamente a Sassari

Il Ct Vela Messina femminile sconfitto nettamente a Sassari

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina femminile sconfitto nettamente a Sassari

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lunedì 27 Aprile 2026 - 20:00

La seconda giornata di campionato in B1 femminile non sorride alle peloritane in formazione ridotta senza le straniere

Seconda giornata in Serie B1 femminile per il Ct Vela Messina che manca la prima vittoria e incappa nella prima sconfitta. Dopo il pari all’esordio contro il Tc Baratoff la formazione del capitano Gino Visalli cade a Sassari, sconfitta 4-0 dalla Torre.

Tra le file peloritane non c’erano straniere per questa trasferta e tutte le partite sono scivolate via in modo piuttosto netto a parte il singolare di Fabrizia Cambria che ha provato a tenere testa alla Petrillo. Peloritane che ora torneranno in campo domenica 10 maggio per ospitare il Benasco in casa.

Torres b. Ct Vela 4-0
Gavrila b. De Matteo 6-0, 6-0
Cicu b. T. Cambria 6-0, 6-2
Petrillo b. F. Cambria 6-3, 7-6 (3)
Cicu-Gavrila b. F. Cambria-De Matteo 6-0, 6-2

I risultati della seconda giornata. At Verona-Ct Firenze 0-4; Tc Baratoff-Benasco 2-2; Torres-Ct Vela 4-0. Ha riposato: Tc Milano Bonacossa.
La classifica: Benasco e Ct Firenze 4; Torres 3; Tc Baratoff 2; Tc Milano Bonacossa e Ct Vela 1; At Verona 0.
Prossimo turno (domenica 10 maggio): Torres- Ct Firenze; Tc Milano Bonacossa-At Verona; Ct Vela-Benasco. Riposa: Tc Baratoff.

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