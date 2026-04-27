 "Mandami la tua foto nuda", messinese adescava minorenni in chat

“Mandami la tua foto nuda”, messinese adescava minorenni in chat

Alessandra Serio

“Mandami la tua foto nuda”, messinese adescava minorenni in chat

lunedì 27 Aprile 2026 - 19:28

Il processo a Monza per il 40enne residente in provincia. Perché è accusato

E’ accusato di aver adescato tramite i social una bambina di 11 anni, ottenendo sue foto, come aveva giò fatto con la sorella di 7 anni. Si avvicina la sentenza per un 40enne residente in provincia di Messina, sotto processo a Monza dove la vittima è una ragazzina compaesana dell’uomo, trasferitasi in Brianza con la famiglia da qualche anno.

La testimonianza chiave

L’uomo avrebbe ottenuto da lei foto in mutande, mentre era sdraiata a letto, o a petto nudo, parzialmente coperto da un peluche. Al processo è stata ascoltata la sorella della vittima. “È stata mia mamma a mostrarmi la chat dal telefono di mia sorella – ha raccontato la ragazza oggi 25enne, secondo il quotidiano Il Giorno che riporta la notizia – Era stato lui a iniziare a mandarle i messaggi su Messenger. Prima avevano iniziato a parlare di cosa facevano durante la giornata. Poi lui le aveva chiesto quanti anni aveva e mia sorella aveva risposto che aveva 11 anni e lui aveva risposto che pensava che ne avesse 16 anni. Le ha chiesto di mandargli una foto e lei ne ha fatta una al petto, ma con l’orsacchiotto davanti. Quando mia mamma l’ha scoperto, mia sorella si è vergognata per non averlo raccontato. Anche a me, a 15 – 16 anni, l’imputato, paesano di mio padre, aveva chiesto di incontrarci quando rientravamo in Sicilia.”

La denuncia dei genitori preoccupati

Sono stati i genitori a denunciare le chat hot, permettendo ai carabinieri di risalire all’autore delle richieste alle due bambine. L’uomo ha qualche precedente di polizia. I fatti risalgono al 2019 e il messinese, che respinge l’accusa, attende le ultime fasi del processo. La prossima udienza è prevista a luglio prossimo e quel giorno il Pubblico Ministero potrebbe sollecitare la condanna dell’uomo.

L’adescamento on line

L’adescamento dei minorenni on line è un fenomeno dilagante, favorito dalla facilità con la quale i più piccoli accedono ai social. Una facilità al centro di recenti discussioni e polemiche che l’Europa cerca di affrontare a livello legislativo. La foto d’apertura è tratta dal sito di Save the children che riporta diversi consigli su come conoscere e difendersi dalla minaccia dell’adescamento on line.

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