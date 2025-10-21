“325-Prima e dopo Costantino e Nicea”, convegno internazionale a Messina e Piraino

Appuntamento 27 e 28 ottobre su iniziativa di quattro docenti di UniMe

MESSINA – Un convegno internazionale dal titolo “325-Prima e dopo Costantino e Nicea”. L’appuntamento è nei giorni 27 (Messina, Aula Magna del Rettorato, dalle 9) e 28 ottobre (Piraino,

Sala Congressi dell’Hotel “Riviera del Sole”, dalle 9) ottobre. A organizzarlo le professoresse Rosalba Arcuri, Elena Caliri, Marilena Casella, docenti di Storia romana presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, e Lietta De Salvo, già ordinaria di Storia romana nello stesso Dipartimento.

“Le sessioni convegnistiche saranno dedicate all’analisi di quanto precede il primo Concilio ecumenico a livello politico e storico-religioso, e delle conseguenze che quel Concilio apportò al prosieguo del rapporto tra l’impero romano e la chiesa cristiana. Il Concilio, che vede nel 2025 il 1700esimo anniversario, segnò una svolta nella storia dell’Occidente cristiano, nella misura in cui un imperatore, Costantino I, convocava di sua iniziativa un consesso di vescovi, e assunse un valore periodizzante, come spartiacque tra storia antica e Medioevo”, mettono in evidenza le docenti.

“L’iniziativa, che vede come relatori studiosi, italiani e stranieri, che hanno prodotto saggi significativi in quest’ambito, si propone l’ulteriore sviluppo della ricerca, sugli aspetti trattati a livello di tematiche e di contesti (sociali, politici, culturali, dottrinari), prodromici, contestuali o successivi al Concilio, e la disseminazione di risultati di ricerca rilevanti nell’ambito di studio. In relazione a quest’ultimo obiettivo, è sembrata proficua la collaborazione con il Comune di Piraino, nella cui frazione di S. Costantino sorge l’omonima Chiesa che presenta un Costantino Santo come nella tradizione ortodossa, rappresentando uno dei pochi casi in Occidente”, sottolinea la professoressa De Salvo.

Il programma

Convegno Internazionale

325-2025

Prima e dopo Costantino e Nicea

Messina-Piraino, 27-28 ottobre 2025

27 ottobre 2025

Aula Magna del Rettorato

Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina

Piazza Pugliatti, 1 – Messina

09.00: Saluti delle Autorità

Saluto della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina

Saluto del Presidente della Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti dell’Accademia Peloritana

dei Pericolanti

Saluto del Direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi

di Messina

Saluto del Presidente Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi Sez. di Messina

“Salvatore Calderone”

Presidente di seduta: E. Caliri (Università degli Studi di Messina)

09.30: L. De Salvo: Introduzione ai Lavori (Università degli Studi di Messina)

10.00: Umberto Roberto: «Da una piccola scintilla divampò un grande incendio»: Ario, il vescovo

Alessandro e l’intervento di Costantino (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

10.30: Michel-Yves Perrin: Principi istituzionali dell’intervento di Costantino nella crisi ariana.

Una riconsiderazione storiografica attorno al concilio di Nicea (École Pratique des Hautes Études –

Paris)

11.00: Pausa Coffee break

11.30: Roberto Cristofoli: L’imperatore subordinazionista. Il Costantino pre-niceno e l’Oratio ad

Sanctorum Coetum (Università degli Studi di Perugia)

12.00: Giuseppe Zecchini: Costantino e i vescovi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)

12.30: Discussioni

13.30: Light Lunch

Presidente di seduta: G. Giordano (Università degli Studi di Messina)

15.30: María Victoria Escribano Paño: Costantino e l’eresia prima e dopo Nicea (Universidad de

Zaragoza)

16.00: Giusto Traina: Costantino e l’Oriente (325-337) (Université Sorbonne Paris-Università del

Salento)

16.30: Discussione

28 ottobre 2025

Sala Congressi

Hotel Riviera del Sole

Via del Mare, 39/A

Gliaca di Piraino (Me)

09.00: Saluti delle Autorità

Presidente di seduta: G. Gembillo (Università degli Studi di Messina)

09.30: Arnaldo Marcone: Il concilio di Nicea: ragioni politiche e teologiche (Università degli Studi

di Roma Tre)

10.00: Marilena Casella: Il rilievo di Drepanum-Helenopolis nella vicinanza di Elena a Luciano di

Antiochia (Università degli Studi di Messina)

10.30: Rosalba Arcuri: Basileus e sacerdote. Brevi note antropologiche sul rapporto tra regalità e

religione a margine del concilio di Nicea (Università degli Studi di Messina)

11.00: Pausa Coffee break

11.30: Emanuele Castelli: La memoria di Costantino e del concilio di Nicea nel Liber pontificalis

romano (Università degli Studi di Messina)

12.00: Philippe Blaudeau: Nicea dopo Calcedonia: studi sulle risposte dei vescovi contenute nel

Codex Encyclius (457-458) (Université d’Angers)

12.30: Discussione

13.00: Lucio De Giovanni: Conclusioni (Università degli Studi di Napoli Federico II)

13.30: Pranzo

15.30: Visita alla Chiesa di San Costantino e Centro storico di Piraino

Comitato scientifico e organizzativo:

R. Arcuri, E. Caliri, M. Casella, L. De Salvo.

Segreteria convegno

Sebastiano Busà

Lavinia Frisone

Fabiana Rosaci

Contatti: lavinia.frisone@studenti.unime.it

Registrazione alla piattaforma

S.O.F.I.A del MIM

Iniziativa formativa ID. 101047

Collegamento Teams. ID riunione 27 ottobre: 334 428 072 190 3 – Passcode: BjNu2s3

Collegamento Teams. ID riunione 28 ottobre: 331 703 637 090 9 – Passcode: Hm99A6wN