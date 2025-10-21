“325-Prima e dopo Costantino e Nicea”, convegno internazionale a Messina e Piraino

Appuntamento 27 e 28 ottobre su iniziativa di quattro docenti di UniMe
MESSINA – Un convegno internazionale dal titolo “325-Prima e dopo Costantino e Nicea”. L’appuntamento è nei giorni 27 (Messina, Aula Magna del Rettorato, dalle 9) e 28 ottobre (Piraino,
Sala Congressi dell’Hotel “Riviera del Sole”, dalle 9) ottobre. A organizzarlo le professoresse Rosalba Arcuri, Elena Caliri, Marilena Casella, docenti di Storia romana presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, e Lietta De Salvo, già ordinaria di Storia romana nello stesso Dipartimento.
“Le sessioni convegnistiche saranno dedicate all’analisi di quanto precede il primo Concilio ecumenico a livello politico e storico-religioso, e delle conseguenze che quel Concilio apportò al prosieguo del rapporto tra l’impero romano e la chiesa cristiana. Il Concilio, che vede nel 2025 il 1700esimo anniversario, segnò una svolta nella storia dell’Occidente cristiano, nella misura in cui un imperatore, Costantino I, convocava di sua iniziativa un consesso di vescovi, e assunse un valore periodizzante, come spartiacque tra storia antica e Medioevo”, mettono in evidenza le docenti.
“L’iniziativa, che vede come relatori studiosi, italiani e stranieri, che hanno prodotto saggi significativi in quest’ambito, si propone l’ulteriore sviluppo della ricerca, sugli aspetti trattati a livello di tematiche e di contesti (sociali, politici, culturali, dottrinari), prodromici, contestuali o successivi al Concilio, e la disseminazione di risultati di ricerca rilevanti nell’ambito di studio. In relazione a quest’ultimo obiettivo, è sembrata proficua la collaborazione con il Comune di Piraino, nella cui frazione di S. Costantino sorge l’omonima Chiesa che presenta un Costantino Santo come nella tradizione ortodossa, rappresentando uno dei pochi casi in Occidente”, sottolinea la professoressa De Salvo.
Il programma
27 ottobre 2025
Aula Magna del Rettorato
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, 1 – Messina
09.00: Saluti delle Autorità
Saluto della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Messina
Saluto del Presidente della Classe di Lettere, Filosofia e Belle Arti dell’Accademia Peloritana
dei Pericolanti
Saluto del Direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi
di Messina
Saluto del Presidente Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi Sez. di Messina
“Salvatore Calderone”
Presidente di seduta: E. Caliri (Università degli Studi di Messina)
09.30: L. De Salvo: Introduzione ai Lavori (Università degli Studi di Messina)
10.00: Umberto Roberto: «Da una piccola scintilla divampò un grande incendio»: Ario, il vescovo
Alessandro e l’intervento di Costantino (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
10.30: Michel-Yves Perrin: Principi istituzionali dell’intervento di Costantino nella crisi ariana.
Una riconsiderazione storiografica attorno al concilio di Nicea (École Pratique des Hautes Études –
Paris)
11.00: Pausa Coffee break
11.30: Roberto Cristofoli: L’imperatore subordinazionista. Il Costantino pre-niceno e l’Oratio ad
Sanctorum Coetum (Università degli Studi di Perugia)
12.00: Giuseppe Zecchini: Costantino e i vescovi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
12.30: Discussioni
13.30: Light Lunch
Presidente di seduta: G. Giordano (Università degli Studi di Messina)
15.30: María Victoria Escribano Paño: Costantino e l’eresia prima e dopo Nicea (Universidad de
Zaragoza)
16.00: Giusto Traina: Costantino e l’Oriente (325-337) (Université Sorbonne Paris-Università del
Salento)
16.30: Discussione
28 ottobre 2025
Sala Congressi
Hotel Riviera del Sole
Via del Mare, 39/A
Gliaca di Piraino (Me)
09.00: Saluti delle Autorità
Presidente di seduta: G. Gembillo (Università degli Studi di Messina)
09.30: Arnaldo Marcone: Il concilio di Nicea: ragioni politiche e teologiche (Università degli Studi
di Roma Tre)
10.00: Marilena Casella: Il rilievo di Drepanum-Helenopolis nella vicinanza di Elena a Luciano di
Antiochia (Università degli Studi di Messina)
10.30: Rosalba Arcuri: Basileus e sacerdote. Brevi note antropologiche sul rapporto tra regalità e
religione a margine del concilio di Nicea (Università degli Studi di Messina)
11.00: Pausa Coffee break
11.30: Emanuele Castelli: La memoria di Costantino e del concilio di Nicea nel Liber pontificalis
romano (Università degli Studi di Messina)
12.00: Philippe Blaudeau: Nicea dopo Calcedonia: studi sulle risposte dei vescovi contenute nel
Codex Encyclius (457-458) (Université d’Angers)
12.30: Discussione
13.00: Lucio De Giovanni: Conclusioni (Università degli Studi di Napoli Federico II)
13.30: Pranzo
15.30: Visita alla Chiesa di San Costantino e Centro storico di Piraino
Comitato scientifico e organizzativo:
R. Arcuri, E. Caliri, M. Casella, L. De Salvo.
Segreteria convegno
Sebastiano Busà
Lavinia Frisone
Fabiana Rosaci
