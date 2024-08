4 autobotti da 3 Comuni in soccorso di Messina il giorno della Vara

Il ringraziamento dell'amministrazione mentre rimane calda l'emergenza acqua

MESSINA – La Vara 2024 al tempo della siccità e della crisi idrica. L’amministrazione comunale di Messina “desidera esprimere un sentito ringraziamento ai Comuni di Torregrotta, Roccafiorita e San Piero Patti per la generosa disponibilità dimostrata nell’inviare quattro autobotti. Quattro autobotti che, in occasione della giornata della Vara, andranno a supporto delle attività di sostegno e aiuto nelle zone della nostra città che stanno soffrendo la carenza idrica”.

Spiega l’ammnistrazione: “Le autobotti di Amam saranno impegnate nella processione, in quanto le uniche dotate di bocchettoni per il lavaggio delle strade. Il supporto delle autobotti dei Comuni di Torregrotta, Roccafiorita e San Piero Patti consentirà di non interferire nel supporto alle famiglie che stanno vivendo disagi a causa della mancanza d’acqua. A regime infatti ci saranno in campo ben 14 mezzi per interventi coordinati da Coc. L’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dei concittadini che stanno subendo i maggiori disagi è massima. In questa giornata dedicata alla fede, vogliamo rinnovare il nostro senso di unione e comunità”.

