"4 giorni in strada in attesa di un'aula per il nostro tirocinio" - Tempostretto

Una tirocinante per il progetto d'inclusione sociale: "In 150 davanti alla sede di Messina Servizi". Poi la rassicurazione: "Da venerdì ci sarà l'aula"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono una dei 260 tirocinanti d’inclusione sociale selezionati da Messina Social City. Non vediamo l’ora d’iniziare e abbiamo in programma, prima di dare il nostro contributo per spazzare in strada, un corso sulla sicurezza. Tuttavia, da quattro giorni, in 150, passiamo la mattina in strada davanti alla sede di Messina Servizi. Probabilmente, c’è stata una difficoltà nel trovare un’aula idonea”.

“Percorsi nuovi di accompagnamento al risanamento urbano Pon Metro react-eu” è un progetto promosso dal Comune di Messina in sinergia con la Messina Social City.

Messina Servizi: “Problema risolto”

Raggiunta da Tempostretto, la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato rassicura i tirocinanti: “Può capitare che, in una fase d’impegni e concorsi, come questa, ci sia difficoltà a reperire un’aula disponibile. Ma il problema è stato risolto e da venerdì le centocinquanta persone avranno un’aula a disposizione. Nel frattempo, oggi li abbiamo congedati per non lasciarli in strada”.

