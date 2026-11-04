4 Novembre a Messina, celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In Piazza Unione Europea la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Si è svolta questa mattina, in Piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca, la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La corona è stata deposta dalla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, accompagnata dal comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, e dal sindaco di Messina, Federico Basile.

Alla cerimonia hanno preso parte il l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla, la rettrice Giovanna Spatari, il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli, insieme alle autorità civili, e militari del territorio, ai rappresentanti delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato, delle associazioni combattentistiche e d’arma e della Croce Rossa Italiana. Presenti, anche, il Gonfalone della Città di Messina, decorato con tre Medaglie d’Oro al Valor Militare, quello della Città Metropolitana, il Medagliere del Nastro Azzurro, i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, oltre a una rappresentanza di studenti.

Al termine della deposizione della corona d’alloro, la cerimonia è proseguita con la lettura dei messaggi istituzionali del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica, che hanno richiamato il significato del 4 Novembre quale ricorrenza dedicata alla memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà, l’unità e la democrazia del Paese, nonché il ruolo delle Forze Armate, oggi impegnate anche in importanti missioni internazionali. Nel corso della commemorazione è stato rivolto un pensiero ai militari italiani rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, con sentimenti di vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti.

In occasione della ricorrenza, il sindaco Federico Basile ha voluto richiamare il valore del 4 Novembre quale momento di memoria, riconoscenza e condivisione dei valori fondanti della comunità nazionale. “Il 4 Novembre rappresenta un’occasione per rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto e sacrificato la propria vita per difendere la libertà, l’unità e l’indipendenza dell’Italia. Il loro esempio costituisce un patrimonio prezioso della nostra memoria collettiva e della nostra identità nazionale. Ricordare significa custodire la memoria, trasmetterla alle nuove generazioni e rinnovare il senso di appartenenza alla nostra comunità nazionale”.