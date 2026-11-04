Messina Rugby tra settore giovanile, campionati Under e Old

Accanto alla prima squadra in Serie B cresce un movimento che accoglie bambini e bambine. Superati i 48 anni la società Old Rugby Messina accoglie tutti

MESSINA – La Messina Rugby 2016 non è soltanto la prima squadra che affronta il campionato nazionale di Serie B, ma dietro ogni atleta, perlopiù messinese, ci sono stati vari step che lo hanno portato in prima squadra e il settore giovanile dei peloritani copre tutte le categorie. Dalle Prime Mete, i bambini dai quattro anni, fino alle formazioni Under e dopo la prima squadra non si finisce e chi vuole puà continuare in un’altra società, simbiotica col Messina Rugby, che è l’Old Rugby Messina.

Il settore giovanile

Dall’Under 6 all’Under 12 si gioca in squadre miste con numeri inferiori ai quindici che aumentano gradualmente e con regole diverse:ad esempio misure del campo ridotte, placcaggi assenti o senza ruck e ancora le touche (rimesse) senza alzare il compagno in linea.

Dalle semplici corse sul campo delle Prime Mete alle giornate di incontri, non veri e propri campionati, che si organizzano in raggruppamenti per categorie Under a giro ospiti delle società siciliane. Da Under 14 in poi si è proprio nelle categorie giovanili che fanno distinzione di sesso e si arriva ai campionati regionali degli Under 16 e Under 18, nell’ultimo anno di Under18 si diventa “rientranti” e si può essere anche chiamati in prima squadra.

I giorni e gli orari degli allenamenti

Un mondo tutto da scoprire e aperto a chi vorrà provare. Gli allenamenti si svolgono allo stadio Arturo Sciavicco di Sperone. In alternativa potete contattare la società sulla pagina Facebook o l’account Instagram o la responsabile Lucia Ruggeri (+393478235006).

Prime Mete, Under 6, Under 8, Under 10: martedì e giovedì dalle 17 alle 18.

Under 12: martedì e giovedì dalle 17 alle 18:30, venerdì dalle 18:30 alle 20.

Under 14, Under 16 e Under 18: martedì, giovedì e venerdì dalle 18:30 alle 20.

I campionati regionali Under 16 e Under 18

Campionati regionali giovanili iniziati per la Messina Rugby che sfiderà cinque squadre nel torneo Under 18 e cinque squadre nel torneo Under 16. La formula è partita di andata e ritorno per un totale di dieci giornate.

Le formazioni peloritane oltre ai giovani del vivaio giallorosso comprendono anche tesserati delle Aquile del Tirreno e atleti delle giovanili della Melrose Rugby. Negli staff tecnici allargati in under 16 e under 18 anche i due giocatori di prima squadra Antonio Cafarelli e Ismail Kese, insieme ai tecnici mamertini Ivan Currò e Gianmarco Codraro.

Under 18. I giallorossi più grandi se la vedranno con Trapani Rugby, San Gregorio Catania, Rugby I Briganti Librino, Cus Catania e Ragusa Rugby Union. La stagione è iniziata con la sfida in casa contro I Briganti terminata 24-65 per gli ospiti ed è seguita la sconfitta in trasferta contro Ragusa Rugby Union per 75-10. Nell’ultimo fine settimana a cavallo tra ottobre e novembre domenica di riposo per tutto il girone.

Under16. Per i giallorossi Under 16 invece le avversarie già stabilite sono San Gregorio Catania, I Briganti Librino, Cus Catania, Syrako Rugby Club e Nissa Rugby. La prima giornata ha visto il gruppo in trasferta contro la Nissa Rugby, riportando una larga vittoria per 37-69. La seconda giornata all’Arturo Sciavicco ha visto i peloritani cedere per 31-55 contro I Briganti.

L’Old Rugby Messina

L’Old Rugby Messina è proprio una società sportiva a tutti gli effetti e affiliata alla Fir, Federazione Italiana Rugby, che opera a Messina e accoglie atleti dai 48 anni in su. Un rapporto simbiotico con il Messina Rugby che si manifesta anche con l’organizzazione del terzo tempo dopo le partite di campionato e in tante altre situazioni in cui serve una mano operativa ad una formazione under o in caso di un concentramento giovanile o femminile allo stadio Sciavicco.

Senza perdere chiaramente la passione di giocare a rugby organizzando dei tornei e un circuito proprio dedicato agli Old che si sviluppa a livello nazionale e l’Old Rugby di Messina ha una sua rappresentativa. Tra le altre iniziative anche il torneo internazionale a cui partecipano ormai da anni squadre gallesi, inglese e ovviamente italiane.

Accanto a questo l’Old Rugby di Messina, come spiega il presidente Vincenzo Ciraolo è presente sul territorio anche con iniziative sociali: “Abbiamo diverse idee e proposte che non vogliamo ancora svelare, ma vogliamo dedicarci al sociale. Iniziative non nuove da parte nostra, in passato abbiamo sorteggiato delle uova di Pasqua tra di noi e il ricavato è andato in beneficienza. In poche parole nell’Old Rugby si potrà trovare sport, soprattutto rugby, e salute. Venite da noi”.