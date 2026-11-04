Oltre la diagnosi c’è una persona: una riflessione per una Messina più inclusiva

L'intervento di Tommaso Fava sul valore della dignità umana, sul superamento dello stigma e sulle reali sfide della salute mentale sul territorio

Pubblichiamo la lettera aperta firmata da Tommaso Fava, un contributo che solleva interrogativi importanti e necessari sul modo in cui la nostra comunità affronta il disagio psichico, la vita quotidiana dopo i percorsi terapeutici e la costruzione di un contesto sociale realmente accogliente e privo di pregiudizi.

Mi chiamo Tommaso Fava, sono di Messina e desidero condividere una parte della mia storia, non per cercare compassione, ma per offrire una riflessione sulla salute mentale, sull’inclusione e sul valore della dignità umana. Il mio è stato un percorso complesso, fatto di cadute, sofferenza, cambiamenti e tentativi di ricominciare. Ho attraversato esperienze che mi hanno profondamente segnato, tra comunità terapeutiche, percorsi di cura e limitazioni personali. Ho imparato a convivere con una diagnosi di disturbo borderline di personalità, scoprendo lentamente che conoscere le proprie fragilità non significa arrendersi, ma imparare a guardarsi con occhi diversi.

Il delicato percorso di cura e il valore fondamentale delle comunità terapeutiche

All’inizio vivere in comunità significava per me sentirmi lontano dal mondo e isolato dalla normalità. Con il tempo, però, quel percorso è diventato anche un’occasione preziosa di crescita, di consapevolezza e di incontro. Ho conosciuto persone, professionisti e realtà che, ciascuno con il proprio ruolo e la propria umanità, hanno contribuito in modo determinante al mio cammino. Oggi guardo alla salute mentale con una prospettiva completamente diversa. So quanto sia fondamentale e prezioso il lavoro quotidiano degli operatori, dei servizi territoriali, delle associazioni e di tutte quelle persone che ogni giorno si impegnano con dedizione per accompagnare chi attraversa momenti di grande fragilità. Credo, tuttavia, che su questi temi ci sia ancora moltissimo da costruire insieme come comunità.

La vera sfida dell’inclusione sociale nella quotidianità della nostra città

Il passaggio delicato da un percorso terapeutico protetto alla vita di tutti i giorni non è mai semplice né scontato. Ricostruire la propria autonomia significa inevitabilmente fare i conti con il lavoro, la ricerca di una casa, le relazioni familiari e sociali, ma anche con le proprie paure profonde e con il timore costante di non essere compresi o di essere etichettati. È proprio in questa fase cruciale che l’inclusione smette di essere un concetto astratto e deve assumere un significato concreto. Non si tratta soltanto di offrire assistenza medica o farmacologica, ma di creare le condizioni strutturali affinché ogni persona possa ritrovare il proprio spazio nella società, sentirsi utile, riconosciuta e parte integrante di una comunità. La Legge 180 ha segnato una svolta epocale e fondamentale nella storia italiana della salute mentale, eppure quella conquista continua a interrogarci quotidianamente su come rendere sempre più viva una cultura dell’accoglienza, della partecipazione attiva e del rispetto reciproco.

Dialogo aperto tra istituzioni e territorio per superare ogni barriera

Non penso che esistano soluzioni semplici a problemi così complessi, né credo sia giusto o costruttivo cercare singole responsabilità individuali. Credo invece fermamente nel valore del dialogo costante tra cittadini, istituzioni, servizi sanitari, associazioni e tutte le realtà vive del territorio. Messina ha bisogno di continuare a investire con coraggio in una cultura della salute mentale che non si fermi alla mera cura clinica, ma che accompagni con convinzione anche il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo. Desidero continuare a costruire con impegno il mio futuro: lavorare con dignità, essere un padre presente per i miei figli, conquistare la piena autonomia e vivere con maggiore serenità. Sono obiettivi semplici e umani, ma per chi ha attraversato determinate esperienze rappresentano traguardi enormi.

La libertà come opportunità di crescita e il valore universale della vita

Ho imparato che la vera libertà non coincide soltanto con l’assenza di restrizioni fisiche o terapeutiche. Essa è soprattutto la possibilità concreta di avere opportunità, responsabilità e prospettive per il domani. Scrivo queste righe perché vorrei contribuire, portando il mio vissuto, a una riflessione collettiva che coinvolga tutti. Vorrei fortemente che chi vive una fragilità psicologica non avesse più alcuna paura di raccontarsi apertamente e che le famiglie coinvolte non si sentissero mai più sole ad affrontare il peso della solitudine. Non siamo soltanto una diagnosi medica. Siamo persone fatte di desideri, capacità, sogni e reali possibilità di cambiamento. La mia voce non vuole essere una denuncia polemica contro qualcuno, ma un invito sincero a camminare insieme verso una società nella quale la salute mentale non rappresenti mai più un motivo di distanza o di paura, ma un’occasione per riscoprire il valore profondo della solidarietà. Perché dietro ogni singola diagnosi c’è sempre una persona. E prima ancora di qualsiasi etichetta, c’è una vita intera che merita pienamente di essere vissuta.