L'uomo è accusato di avere ucciso a calci e pugni il titolare di uno storico pub

Un uomo ucciso a calci e pugni. La vittima è il titolare di uno storico pub di Torino, “Manhattan”, Francesco Zangari, 66 anni. Il suo corpo è stato trovato, intorno alle 10 di venerdì mattina, nel cortile condominiale, nel retro della birreria che ha guidato per una quarantina d’anni. Ed è stato fermato, con l’accusa di omicidio, un milazzese, Daniele Leo, 44 anni a dicembre prossimo. Era un suo dipendente.

Il fermo, disposto dalla procura di Torino, è stato eseguito ieri dalla squadra mobile della polizia con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Tra i due ci sarebbe stata una violenta discussione e si indaga sul movente che avrebbe scatenato la reazione del presunto colpevole (fonte Ansa).

II Manhattan Pub è un locale di riferimento per il mondo underground.