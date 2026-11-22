I risultati dell'11ª giornata in Eccellenza. Pareggi per le messinesi Messana Riviera e Nebros, sconfitte Jonica e Athletic Gioiosa
A seconda di come si legge la classifica, se sul campo o nei palazzi romani, il Messina questa domenica perde due punti contro le rivali Acireale, vincente in casa contro la Jonica anche se erano andati avanti i peloritani, e Niscemi, che strapazza il Viagrande con un risultato tennistico. La classifica vede le due restare appaiate a 25 punti, l’Acr Messina sul campo ne ha conquistati 27. Alle spalle della coppia di testa lo Scordia che supera nell’anticipo del sabato fuori casa l’Athletic Gioiosa. Le altre messinesi pareggiano, la Nebros a Vittoria e la Messana Riviera in casa col Mazzarrone, al Celeste regala spettacolo Natale Gatto che segna una doppietta, la formazione di mister Cosimini rimonta un doppio svantaggio.
Risultati 11ª giornata Eccellenza
Athletic Gioiosa – Scordia 1-2
Giarre – Acr Messina 2-2
Acireale – Jonica 2-1
Augusta – Leonzio 2-0
Messana Riviera – Mazzarrone 2-2
Niscemi – Atletico Viagrande 6-0
Palazzolo – Melilli 0-1
Vittoria – Nebros 1-1
Classifica Eccellenza girone B
Acireale 25
Niscemi 25
Scordia 19
Mazzarrone 18
Nebros 17
Messana Riviera 16
Athletic Gioiosa 15
Melilli 13
Giarre 11
Vittoria 11
Augusta 11
Jonica, Palazzolo 8
Leonzio 7
Messina 7 (-20)
Viagrande 5