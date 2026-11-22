I risultati dell'11ª giornata in Eccellenza. Pareggi per le messinesi Messana Riviera e Nebros, sconfitte Jonica e Athletic Gioiosa

A seconda di come si legge la classifica, se sul campo o nei palazzi romani, il Messina questa domenica perde due punti contro le rivali Acireale, vincente in casa contro la Jonica anche se erano andati avanti i peloritani, e Niscemi, che strapazza il Viagrande con un risultato tennistico. La classifica vede le due restare appaiate a 25 punti, l’Acr Messina sul campo ne ha conquistati 27. Alle spalle della coppia di testa lo Scordia che supera nell’anticipo del sabato fuori casa l’Athletic Gioiosa. Le altre messinesi pareggiano, la Nebros a Vittoria e la Messana Riviera in casa col Mazzarrone, al Celeste regala spettacolo Natale Gatto che segna una doppietta, la formazione di mister Cosimini rimonta un doppio svantaggio.

Risultati 11ª giornata Eccellenza

Athletic Gioiosa – Scordia 1-2

Giarre – Acr Messina 2-2

Acireale – Jonica 2-1

Augusta – Leonzio 2-0

Messana Riviera – Mazzarrone 2-2

Niscemi – Atletico Viagrande 6-0

Palazzolo – Melilli 0-1

Vittoria – Nebros 1-1

Classifica Eccellenza girone B

Acireale 25

Niscemi 25

Scordia 19

Mazzarrone 18

Nebros 17

Messana Riviera 16

Athletic Gioiosa 15

Melilli 13

Giarre 11

Vittoria 11

Augusta 11

Jonica, Palazzolo 8

Leonzio 7

Messina 7 (-20)

Viagrande 5