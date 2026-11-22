Sorprese nella 13ª giornata in Serie D con un cambio al vertice nella nuova classifica del girone I

In Serie D c’è una nuova capolista. La Reggina cade in casa dell’Athletic Palermo e alle sue spalle ne approfitta la Vibonese che vince lo scontro diretto in casa del Sambiase e sale a quota 30 punti in classifica. Per le messinesi giornata senza sconfitte anche se da una parte si rammarica il Milazzo che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo, rete di Giubrone, ma nella ripresa incassa la rete degli ospiti del Trapani con Ferlicca per l’1-1 finale. Leggermente ritardato l’inizio di Gela contro Nuova Igea Virtus con i giallorossi di Modica che chiudono avanti la prima frazione di gioco con la rete di Longo e nella ripresa subiscono però il ritorno dei padroni di casa che pareggiano con la rete di Ferrigno.

Risultati 13ª giornata Serie D

Athletic Palermo – Reggina 1-0

PraiaTortora – Nissa 0-0

Enna – CastrumFavara 3-2

Licata – Vigor Lamezia 1-1

Milazzo – Trapani 1-1

Modica – Avola 1-3

Siracusa – Ragusa 1-0

Sambiase – Vibonese 0-2

Gela – Nuova Igea Virtus 1-1

Classifica Serie D girone I

Vibonese 30

Reggina 29

Sambiase 26

Avola 23

PraiaTortora 20

Milazzo 20

Nuova Igea Virtus 20

Licata 18

Siracusa (-7) 18

Athletic Palermo 18

Gela (-1) 17

Nissa 16

Modica 13

Trapani (-5) 11

Vigor Lamezia 10

CastrumFavara 8

Ragusa 6

Enna 6