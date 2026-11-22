Due emendamenti del Partito democratico alla legge di bilancio, firmati dalla segretaria Pd Schlein e Barbagallo. Rimarrà tema caldo in campagna elettorale

Due emendamenti del Partito democratico per destinare i 13,5 miliardi accantonati dal governo, per il ponte sullo Stretto, per strade, infrastrutture e sicurezza idrica nel Mezzogiorno. Gli emendamenti alla legge di bilancio hanno come primi firmatari rispettivamente la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il parlamentare siciliano Anthony Barbagallo. Quest’ultimo chiede la revoca degli stanziamenti destinati alla progettazione e alla realizzazione della grande opera.

A sua volta, la leader dem propone che 9 miliardi e 15 milioni di euro siano destinati alla manutenzione delle strade comunali e provinciali nei territori classificati come periferici e ultraperiferici, nel periodo dal 2027 al 2034. E, nei giorni scorsi, così si è espressa Elly Schlein: “L’unico investimento delle manovre di questi anni che non confermeremo (in caso di vittoria elettorale, n.d.r.) sono i 13 miliardi su un progetto inutile e dannoso: il ponte sullo Stretto”.

Il ponte sullo Stretto tema caldo in campagna elettorale

Considerato che l’attuale maggioranza scommette ancora sull’operazione ponte, il tema rimarrà caldo in tutto il periodo elettorale, qualunque sia la data in cui si voterà per le politiche. Così il capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera, Marco Simiani: “C’è una scelta politica precisa che distingue la nostra impostazione da quella del governo: utilizzare le risorse destinate al Ponte sullo Stretto per finanziare interventi immediatamente utili, dalla manutenzione delle strade alla sicurezza idrica, dalle bonifiche alla riqualificazione urbana. Chiediamo anche 1,35 miliardi per garantire alle imprese le compensazioni per il rincaro dei materiali nei lavori pubblici. Non servono altri annunci, ma investimenti, programmazione e risposte alle fragilità dei territori. È questa la direzione indicata dagli emendamenti del Pd”.

E aggiunge Barbagallo, capogruppo in commissione Trasporto per il Partito democratico: “Questa manovra dimentica completamente il Mezzogiorno e certifica, ancora una volta, l’assenza di una strategia del governo per il rilancio infrastrutturale del Sud. Siamo di fronte a una legge di bilancio che non stanzia risorse adeguate per colmare i divari territoriali e che lascia irrisolte le principali criticità che cittadini, imprese e territori denunciano da anni. È il peggiore governo possibile per il Mezzogiorno, perché continua a proclamare attenzione al Sud senza tradurre gli annunci in investimenti concreti. Si destinano oltre 13,5 miliardi di euro al Ponte sullo Stretto. Un’opera che continua a essere al centro di forti criticità e che, in assenza di una rete infrastrutturale moderna ed efficiente, rischia di diventare una cattedrale nel deserto, sottraendo risorse e priorità ad altre infrastrutture ben più urgenti. Intanto, strade, ferrovie, porti e aeroporti del Mezzogiorno continuano a scontare ritardi, carenze e mancanza di investimenti. Nulla di concreto viene fatto per affrontare l’emergenza del caro voli, che penalizza pesantemente i cittadini siciliani e sardi, trasformando il diritto alla mobilità in un costo insostenibile, soprattutto per studenti, lavoratori e famiglie”.

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