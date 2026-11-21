REDAZIONALE "Questo dolce racconta di noi, del coraggio del popolo messinese". Ecco come lo prepara la pasticceria Di Pietro

REDAZIONALE – A Messina nasce un nuovo dolce identitario: ‘mbracciata, la cassata che lievita. A idearlo è stata la messinese Loredana Ermini. Ecco come lo prepara nella suo laboratorio, all’interno della pasticceria Di Pietro.

“Questo dolce racconta di noi”

‘Mbracciata è il nuovo dolce identitario della città di Messina. “Nasce nel mio laboratorio come omaggio alla città di Messina. Mi piace pensare che domani ovunque lo assaggino pensino a Messina. Questo dolce racconta di noi, racconta di come il messinese, popolo coraggioso, è riuscito a rialzarsi dopo una tragedia come quella del terremoto del 1908 grazie ad un grande abbraccio di solidarietà”, spiega l’ideatrice del dolce Loredana Ermini.

La cassata che lievita

‘Mbracciata è un dolce lievitato, il risultato di un impasto che ha avuto tre lievitazioni e quindi risulta morbidissimo. La decorazione, poi, lo trasforma in una cassata. Infatti sopra viene decorato con frutta candita colorata e all’interno profumato con un liquorino alla ricotta. Ecco come viene preparato nel laboratorio della pasticceria Di Pietro.

Il dolce nasce dall’incontro tra due tradizioni

Questo dolce nasce dall’incontro tra due tradizioni: la cassata siciliana, simbolo della nostra terra, e l’arte della lievitazione, portata da chi arrivò da fuori. Dopo il terremoto del 1908, Messina fu distrutta e poi ricostruita anche grazie a uomini e donne provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa. Molti di loro rimasero, si unirono ai messinesi, condivisero storie, famiglie e saperi, contribuendo alla rinascita della città. Da quell’incontro è nata una città nuova. Da quello stesso incontro nasce ‘Mbracciata. E’ una cassata che lievita, come Messina ha saputo rialzarsi e trasformare le ferite in forza e capacità di crescita. Un dolce che unisce, accoglie, cresce. Un abbraccio della città a chi arriva, a chi resta, a chi ritorna.

Un regalo a Messina e ai messinesi

L’idea, il lavoro e lo studio di Loredana Ermini sono un regalo alla città e ai messinesi. Dietro la sua passione per la pasticceria si nasconde un grande amore verso la sua terra. Un amore che si può annusare e assaggiare. Il suo dolce è il risultato di un sogno e di un legame indissolubile con la città di Messina. Il suo dolce profuma di Sicilia e di orgoglio. Un orgoglio che tutti i messinesi, vicini e lontani, dovrebbero provare assaggiandolo. Ed è proprio questo il suo desiderio, risvegliare proprio quell’orgoglio che ha contraddistinto il popolo coraggioso che si è rialzato dopo il terremoto del 1908.

‘Mbracciata è arrivata fino al Papa e al presidente della Repubblica

“Questo dolce è andato oltre i confini della Sicilia perché è arrivato fino al Papa, che ci ha mandato la sua benedizione proprio il giorno del trentesimo anniversario della pasticceria Di Pietro”, racconta Loredana emozionata. Ma non solo, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assaggiato la ‘mbracciata. “Ci ha mandato una lettera scritta di suo pugno complimentandosi per il forte valore identitario del dolce”, racconta orgogliosa.

Si può ordinare tramite e-commerce su www.dipietro.shop.it

“Il nostro sogno è quello di far andare la ‘mbracciata fuori da Messina e dalla Sicilia per far sentire ai messinesi, e non solo, il nostro abbraccio”, aggiunge Ermini. E il dolce fuori dalla città arriva già adesso grazie all’e-commerce della pasticceria. Su www.dipietro.shop.it, infatti, si può già ordinare, così come tutti i dolci che produce la pasticceria.