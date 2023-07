95 anni fa l'apertura al culto della Chiesa di S. Giacomo, storia e voglia di attenzione del Quartiere Americano VIDEO - Tempostretto

All'evento, domenica, parteciperà mons. Accolla. Martedì i festeggiamenti in onore di S. Giacomo. Intervista al parroco, mons. Mario Di Pietro: "Questo territorio merita più attenzione"

di Carmelo Caspanello (riprese e montaggio Matteo Arrigo)

MESSINA – Il “Quartiere Americano” si appresta a festeggiare S. Giacomo. Le celebrazioni hanno preso il via il 16 luglio con il novenario e culmineranno il 25, giorno della solennità in onore del Santo apostolo. In questo contesto, domenica 23 luglio, si inserisce il 95° anniversario dell’apertura al culto della chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, “la più vetusta – ricorda il parroco, mons. Mario Di Pietro – fra le parrocchie consorelle e il 45° della sua dedicazione. Una tappa importante – sottolinea mons. Di Pietro – che può impreziosire il cammino di fede. Singolare opportunità – aggiunge – per riscoprirci edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo”. A condividere con la comunità la significativa ricorrenza, ci sarà l’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, il quale alle 19 di domenica prossima (23 luglio) presiederà il solenne Pontificale. Il 25 luglio, invece, giorno della solennità in onore di S. Giacomo, sono previste due celebrazioni eucaristiche, alle 11 e alle 19. Alle 12, avrà luogo la supplica al santo pescatore. Le celebrazioni si concluderanno ufficialmente domenica 30 luglio con la Santa Messa celebrata dal parroco. Per lìoccasione, mons. Di Pietro, ha rinnovato l’appello già lanciato lo scorso anno agli amministratori, in particolare al sindaco, intervenuto alla celebrazione vespertina nel giorno della festa. Il sacerdote torna a chiedere “una sempre maggiore attenzione al territorio del quartiere americano che, nell’immediato dopo terremoto, ospitò i messinesi del centro città totalmente raso al suolo. È qui – ribadisce mons. Di Pietro – che la nostra Città ha ripreso a vivere, a ripensarsi, a ricostruirsi. Basti pensare che proprio qui, sulla via Buganza, continuarono ad essere attive le scuole principali della città – per questo detta via era denominata all’epoca “delle scuole” – perché non si spegnessero l’istruzione, la formazione e soprattutto le speranze di quei giovani. Si attenzionino i bisogni di questo antico e benemerito quartiere perché abbia a ricuperare slancio ed entusiasmo. Si favorisca la cultura dell’incontro, del dialogo costruttivo e della aggregazione sociale. Le celebrazioni patronali di quest’anno incidano significativamente nella crescita di tutti”.