A 100 km/h in via Garibaldi e mette video sui social, denunciato 33enne - Tempostretto

È stato rintracciato dalla polizia municipale e ha ammesso di essere stato lui

MESSINA – A bordo della sua Mercedes in via Garibaldi, pieno centro città, a 100 km/h, tra l’altro su asfalto bagnato dalla pioggia. Tutto ripreso dal telefono e postato sui social. La polizia municipale ha rintracciato il 33enne autore del gesto, che ha ammesso le sue responsabilità. È stato denunciato, multato di 116 euro e subirà una decurtazione di cinque punti dalla patente, con segnalazione alla prefettura che potrà prendere altri provvedimenti.. Proprio quel tratto, in passato, è stato teatro di incidenti mortali e poteva ancora risultare pericoloso per i pedoni o per altri automobilisti.

Le indagini sono a cura degli agenti della sezione Investigazione e Prevenzione sotto la guida del comandante Stefano Blasco e coordinati dall’ispettore capo Alessandro Platania.