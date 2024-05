L’isola pedonale, sport e inclusione sociale con “Way”: successo per la seconda giornata

Il progetto "Welfare Activity for Young" è tornato con 15 discipline, coinvolgendo grandi e piccini

MESSINA – E’ stato un successo il secondo appuntamento con il progetto Way – Welfare Activity for Young. Dopo essere stato parzialmente condizionato dal maltempo il 4 maggio scorso, nella mattinata di oggi l’isola pedonale si è animata per la seconda giornata organizzata da Messina Social City con le associazioni sportive. Sono state 15 le discipline coinvolte, tra cui calcio, pallavolo, basket, rugby e tante altre.

Un modo per coinvolgere grandi e piccini ma favorire anche l’inclusione sociale, com’è stato spiegato già durante la presentazione dai vertici dell’azienda e dall’amministrazione comunale. C’è attesa per i prossimi appuntamenti, che dovrebbero coinvolgere tutte e sei le municipalità e quindi si dislocheranno via via in ogni parte della città.