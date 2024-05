In corso “Movemuni”, il “Pechino express” messinese VIDEO

Con il supporto di Atm e dell'assessorato alle Politiche giovanili, 5 squadre di giovani alla scoperta di Messina grazie all'associazione "Crescendo"

Nel video l’intervento di Marco Cucinotta (Associazione “Crescendo”) a piazza Duomo

MESSINA – È in corso la sfida. “Movemuni“ sta portando i suoi giovani partecipanti in giro per Messina, alla scoperta del patrimonio storico, culturale e artistico della città. E muovendosi soltanto con i mezzi pubblici. Il gioco, una sorta di “Pechino Express” in salsa messinese, è stato ideato dall’associazione “Crescendo” con l’obiettivo di far conoscere la città ai partecipanti, ma anche di “dimostrare” come ci si possa spostare, da nord a sud, con i mezzi pubblici. Un obiettivo, quello del sostegno alla mobilità sostenibile, che ha portato Atm ad appoggiare l’iniziativa, insieme all’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata. E così l’azienda ha messo in palio dei voucher per ogni partecipante.

Stamattina la presentazione e il via, a piazza Duomo, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora Cannata. La gara si disputa in tutta Messina e sono 5 le squadre a scontrarsi, composte da 4 giocatori ciascuna. I 20 partecipanti riceveranno, al di là della classifica, un buono da 35 euro spendibile in servizi erogati da Atm.

