A Bagnara, Alexia accende l’estate metropolitana e fa ballare le gente in piazza

Dalla costa jonica a quella tirrenica si susseguono gli spettacoli che animano l'estate della Città Metropolitana

BAGNARA CALABRA – Il ritmo delle estati di fine anni ’90 invade la piazza di Bagnara con Alexia, regina del pop e delle discomusic, che conquista il grande pubblico della cittadina tirrenica. Un concerto organizzato dalla Città Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Bagnara, l’ennesimo successo di un cartellone di eventi che sta animano i giorni e, soprattutto, le notti del comprensorio reggino.

Il tempo sembra non passare mai per Alexia, all’anagrafe Alessia Aquilani, che vive di un’energia contagiosa e riesce a far ballare migliaia di persone con brani che hanno accompagnato e scandito le serate di intere generazioni. Così, i decibel tornano a rialzarsi a ritmo di Think About the Way, Summer Is Crazy, Uh la la la, The Music I Like, Happy, Goodbye che, a cavallo fra gli anni 90 e i 2000, hanno scalato le classifiche internazionali e consacrato l’artista ligure nell’olimpo del soul e della dance europea.

Davvero un tripudio di emozioni e balli sfrenati, di canzoni che riportano alla mente gli anni d’oro delle discoteche ormai soppiantate dall’evoluzione delle mode e dei tempi. Alexia si mette al volante della macchina del tempo e si lancia in un viaggio a ritroso ricco di rievocazioni e vecchi ricordi. Ma è anche un percorso guarda anche al futuro, alle recenti collaborazioni con Achille Lauro, Capo Plaza, Dj Usai, Danti e Fiorello. Intese che vanno ad aggiungersi ad un fitto carnet colmo di mostri sacri della musica italiana come Gianni Morandi, Renato Zero, Mario Lavezzi o Angelo Branduardi. Insomma, un’artista completa, matura, capace di innovarsi rimanendo fedele alle origini ed in grado di catalizzare l’attenzione e trascinare il pubblico lungo uno spettacolo che è un’altalena di vibrazioni positive e belle sensazioni.

Con il concerto di Alexia, l’estate metropolitana aggiunge un altro importante tassello ad una programmazione destinata a rimanere impressa nella memoria dei cittadini e dei tanti turisti che stanno riempiendo le coste e l’entroterra del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.