A Barcellona una strada intitolata a Beata Madre Morano

La giunta di Barcellona Pozzo di Gotto ha deliberato l’intitolazione di una via a Beata Madre Maddalena Caterina Morano

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Una strada intitolata alla Beata Madre Maddalena Caterina Morano. È quanto deliberato dalla giunta Calabrò, in segno di riconoscenza per l’attività delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella città del Longano.

L’annuncio è stato fatto in occasione della cerimonia di apertura dell’anno Giubilare delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che si è volta presso l’aula consiliare di Palazzo Longano. Durante l’incontro il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha sottolineato come l’attività di Madre Maddalena Caterina Morano sia stata, oltre che religiosa, anche d’importante impatto sociale per l’intera cittadina.

La storia di Madre Maddalena Caterina Morano

Madre Maddalena Caterina Morano, il 3 novembre 1899, accettò l’incarico di monsignor Francesco Munafò come provinciale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, portando con sé tre sorelle da Torino per raggiungere la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. L’opera salesiana della suora inizia con l’apertura di un asilo nido e di un laboratorio destinato alle giovani donne della comunità. Negli anni l’operato di Madre Morano interessa l’intera cittadina, ispirando le attività delle Figlie di Maria Ausiliatrice.