A Contesse un “Armadio di luce” per chi ha bisogno di abiti

Lo sportello solidale sarà aperto tutti i martedì dalle 9 alle 12

MESSINA – Apre a Contesse lo sportello solidale “Armadio di luce”. Sarà aperto tutti i martedì’ dalle 9.00 alle 12.00. “Iniziativa che promuove le relazioni sane e che valorizza tutti i gesti di solidarietà umana”, dichiara il parroco della chiesa Santa Maria Immacolata, padre Cleto D’Agostino.

Il dolore di una madre si trasforma in forza per guarire gli altri

Saranno donati abiti nuovi o in ottime condizioni alle persone meno fortunate. Ad accogliere chi vorrà rivolgersi allo sportello ci saranno persone impegnate nella comunità parrocchiale. L’iniziativa nasce da un grande dolore, il dolore di una madre che sta cercando di tramutarsi in forza e bellezza per guarire gli altri.

In ricordo di Alessia De Domenico

“L’idea è nata per trasformare il giorno triste dell’anniversario della morte di mia figlia in qualcosa di bello”, racconta Tommasa, mamma di Alessia De Domenico. La giovane mamma e avvocata è scomparsa un anno fa a soli 38 anni. Era entrata in coma tre giorni dopo aver partorito, il 31 maggio 2024.

Lo sportello nei locali della canonica in via Marco Polo 531

Lo sportello è stato realizzato all’interno dei locali della canonica della chiesa dell’Immacolata di Contesse, in via Marco Polo 531. Nello stesso spazio c’è una sala giochi dedicata ai bambini che frequentano l’oratorio e il catechismo. Una sala giochi nuova, nata grazie alle donazioni da parte del Kiwanis Club Messina Zancle, in occasione dei festeggiamenti per il 336° anniversario di costituzione della Brigata “Aosta”.