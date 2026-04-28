Centrale della droga a Messina, cosa c’era a casa del pusher

Nell'abitazione di Umberto Suraci anche la purissima Amnesia Lemon
Messina – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il pusher arrestato dalla Polizia dopo il controllo nella sua abitazione di Fondo Fucile.
Chi è il pusher arrestato
Umberto Suraci è ora accusato del possesso di più di 10 chili di droga di vario tipo. Tra le sostanze ritrovate nell’abitazione anche della Dry amnesia lemon, una varietà di cannabis di primissima qualità. Il quarantunenne andrà al confronto col giudice domani per l’interrogatorio di garanzia, che affronterà affiancato dal suo legale, l’avvocato Pietro Venuti.
Cosa c’era nella centrale dello spaccio
L’arresto degli agenti delle Volanti è scattato dopo il controllo domiciliare. In un borsone c’erano oltre 7 chili di Amnesia lemon divisa in 73 panetti, oltre alla cocaina, ad un altro borsone con hashish e tutto l’occorrente per confezionare le singoli dosi da spacciare, compresa la macchina per il sottovuoto.