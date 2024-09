In via Monte Scuderi. Indagini in corso

MESSINA – Da uno scooter le fiamme si sono propagate e hanno incendiato altri due motorini. Sono andati a fuoco tre scooter del locale “PizzArt” a Giostra, in via Monte Scuderi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per verificare la possibile matrice dolosa.