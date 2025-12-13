De Luca: “310 mila euro per sostenere Sud chiama Nord e a gennaio le scelte decisive in Sicilia”

Il leader, archiviata la cena d'autofinanziamento, si prepara a lanciare il "governo di Liberazione". Rimane il nodo alleanza con il centrodestra

“Non ci siamo fatti intimidire. Abbiamo raccolto 310 mila euro alla nostra cena di autofinanziamento. Siamo pronti alla crociata di liberazione della Sicilia”. Con i consueti toni trionfalistici, Cateno De Luca esprime la sua soddisfazione per la cena di Natale con l’obiettivo di sostenere Sud chiama Nord. In 245 hanno risposto al richiamo del capo politico, in un locale a Trappitello, frazione di Taormina. E sottolinea sulla sua pagina Facebook: “La situazione politica regionale è sempre più fluida ma questo lo capirete il 18 gennaio, a Caltagirone, in occasione della presentazione del nostro progetto di governo di Liberazione“.

Continua il leader di ScN: “Nel tempo, chi ha una visione strategica riesce ad emergere e anche a rinascere. Quanti mi hanno abbandonato lungo il percorso perché ormai “strateghi fai da te”, o hanno perso, o gli hanno fatto perdere la fiducia in me, pur avendo ottenuto la poltrona grazie a me. O non hanno approvato le mie strategie perché forse non le avevano neanche capite, o non si erano neanche sforzati di capirle… E ora che diranno e che faranno?”.

“Chiedo sostegno economico nel rispetto delle leggi”

Non è mancato un passaggio sull’autofinanziamento, con tanto di frecciata a chi lo critica: “Chiedere sostegno economico, nel rispetto delle leggi, per continuare a fare liberamente politica è una nostra caratteristica. Non è vergogna cercare aiuto. La vergogna è rubare o esercitare pressioni per essere aiutati. Non abbiamo alcun timore di avere anche su questo fronte un “ulteriore timbro” di legalità, oltre quello che annualmente riceviamo dalla commissione nazionale che esamina e approva i bilanci dei partiti rappresentati nel Parlamento italiano come Sud chiama Nord”.

E ancora, tra un comizio all’altro nei Comuni del territorio messinese, con al fianco nei vari spostamenti il coordinatore regionale di ScN Danilo Lo Giudice: “Ci sono movimenti tellurici in atto e non intendiamo farci travolgere dagli eventi perché cerchiamo sempre di non farci dettare i tempi da nessuno. Ora stiamo per compiere la missione conclusiva e ci stiamo spostando nel cuore della nostra amata Sicilia. Questi sono i primi effetti del governo di Liberazione. Ovviamente, per ora, non potremo farvi avere notizie delle missioni speciali in corso di svolgimento”.

Nel 2026 le scelte in vista delle regionali

Dopo un periodo di transizione, Cateno De Luca cerca di rilanciare il suo progetto e non si chiude a nessuna possibilità: dall’accordo con il centrodestra per le regionali in Sicilia, ma “no a un soggetto imposto dai salotti romani”, all’ipotesi in solitaria come candidato alla presidenza della Regione. Improbabile il ritorno al dialogo con il centrosinistra.

In sostanza, tiene Messina fuori dai giochi nazionali e regionali, con Basile ricandidato nel 2026 o 2027, e valuta come evolveranno i rapporti con la coalizione che governa la Regione. Il tutto mentre la stessa ricandidatura di Schifani è messa in discussione da settori di Forza Italia e degli altri partiti di maggioranza.

Si prevede dunque un gennaio “caldo” in termini politici.

